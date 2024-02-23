Массированная атака 24 февраля: что задумал Путин и какие ракеты приготовили россияне

Все мы знаем, как Путин любит сакральные даты, так что риск, что 24 февраля во вторую годовщину начала так называемой “СВО”, кремлевский диктатор может отдать приказ снова забросать Украину ракетами, очень и очень высок.

Какой запас ракет, каких именно и сколько резервных Шахедов подготовили россияне, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Эксперты предупреждают

Прежде всего, что хочется сказать: украинцы, берегите себя и не игнорируйте звуки сирен. Пойдя в безопасное место, вы можете спасти жизнь себе и своим родным. Особенно об этом подчеркивают накануне 24 февраля. Уже начинается третий год полномасштабной войны РФ против Украины. Утром 24 февраля 2022 года вся Украина проснулась от взрывов, Россия одновременно запустила ракеты по всей территории, поэтому риск того, что кафиры захотят воспроизвести то страшное утро, чтобы порадовать Путина, очень высок. Эксперты уже предупреждают: "Потенциал нанесения массированного комбинированного ракетного удара по Украине у российских оккупационных войск, к сожалению, есть".

Нехватка ракет?

Примечательно, что февраль прошел несколько спокойнее по сравнению с январем, когда массированные атаки по всей Украине продолжались каждые три-пять дней. Даже Буданов во время интервью изданию The Wall Street Journal заявлял, что россиянам не хватает ракет: "В последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились".

Объяснение от эксперта

Такое затишье обычно не предвещает ничего хорошего, ведь россияне могут экономить и накапливать ракеты, чтобы однажды утром нанести очередной массированный удар. А чтобы понимать степень угрозы, следует сначала проанализировать, что именно Россия может иметь для совершения подобного теракта. Объяснил эти нюансы военный эксперт Александр Коваленко во время эксклюзивного интервью ТСН.ua и назвал, каких ракет сейчас у врага больше.

Сколько ракет может быть накоплено?

Кроме того, в своем Телеграмм-канале Коваленко отмечает, что особенно Россия готовилась к новогоднему террору. Тогда РФ почти три месяца накапливала свой ракетный потенциал, особенно Х-101/555/55, количество которых переваливало за несколько сотен. И если бы Россия не использовала их в новогодние праздники, то до 24 февраля ее показатель накопления составлял бы только по крылатой компоненте около 400 Х-101/555/55 и около 300 "Калибров".

Военный эксперт подсчитал, что только во время удара 29 декабря 2023 россияне применили по Украине: 90 ракет Х-101/555; восемь Х-22/32; пять Х-47М2 "Кинжал"; пять Х-31П; одну Х-59 и С-300. Суммарно вышло 158 ракет и дронов-камикадзе Shahed-131/136. Затем массированные удары повторились, уже в новом году, 2 января 2024 года рашисты выпустили в целом по всей Украине 70 ракет Х-101/555/55, а также 8 января те же, но уже в меньшем количестве — 24.

Эксперт подытоживает, что всего за время восстановления массированных ударов оккупантами было израсходовано по меньшей мере 252 ракеты Х-101/555/55. По меньшей мере, поскольку часть ракет падала на территории самой РФ, не долетая до Украины, а их остатки время от времени находят в полях, лесах и на берегах рек и озер. То есть, по самым оптимистичным подсчетам, у российских войск на вооружении может оставаться до 150 ракет Х-101/555/55 (с учетом объемов и темпов их производства).

В то же время в 2022 году россияне пачками запускали по Украине "Искандеры", сейчас таких ракет меньше, зато появились корейские ракеты, очень похожие на "Искандер", по последним подсчетам таких уже выпустили по украинским городам два десятка. Так что эксперт объяснил, что это значит.

Ну а чтобы защитить регионы от баллистических ударов, Коваленко в очередной раз отмечает — нужно больше и больше ПВО, но некоторые регионы даже это не спасет.

Что говорят в силах обороны?

Впрочем, в Силах обороны юга не уверены, что массированная атака произойдет именно 24 февраля. Говорят, россияне сейчас могут проводить разведку тех же ПВО, чтобы нанести удар тогда, когда украинцы будут этого меньше всего.

Атаке быть! Но когда?

Впоследствии 22 февраля Гуменюк отметила, что Воздушные силы фиксируют активность стратегической авиации, а интервал между последней массированной атакой и будущей почти выдержан. Но есть вариант, как можно отсрочить удары.

Что говорят в Воздушных силах?

Подобного мнения придерживаются и в Воздушных силах ВСУ. Спикер Юрий Игнат в эфире телемарафона Единственные новости напомнил украинцам, которым было 24 февраля 2023 года, и подчеркнул, что осторожными нужно быть и после второй годовщины войны.

Команда ТСН.ua призывает в любом случае реагировать на сигналы воздушной тревоги: до, 24 февраля и после. Это может спасти жизнь вам и вашим родным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ! Массированная атака 24 февраля? Что задумал Путин и какие ракеты приготовили решисты?!

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