Массированная атака 30 октября: как Россия хочет "разорвать" Украину и будет ли тотальный блэкаут

У россиян есть четкий план — разделить, разорвать на части энергосистему Украины

Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В этот раз основной удар баллистическими, крылатыми ракетами и дронами был сосредоточен преимущественно на западных регионах страны.

ТСН.ua выяснял, каковы последствия очередной волны террора, хватит ли сил и ресурсов для восстановления разрушенного и какие прогнозы дают эксперты по устойчивости украинской энергосистемы.

Статистика атаки и последствия

По информации Воздушных сил, враг выпустил по Украине 705 воздушных целей, включая «Кинжалы», «Калибры» и более 650 БПЛА. Силы ПВО смогли уничтожить 623 цели, однако, к сожалению, есть многочисленные попадания на 20 локациях по всей стране.

В «Укрэнерго» сообщают, что это была третья массированная атака России на энергообъекты только с начала октября.

К утру 30 октября значительное количество обесточенных потребителей было зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного оборудования и заживить всех потребителей», — сообщают в «Укрэнерго».

Несмотря на повреждения, первоначально введенные меры по ограничению потребления (почасовые отключения) позже были отменены на всей территории страны. Однако украинцев призывали к экономному энергопотреблению, особенно ограничить пользование мощными электроприборами с 14:00 до 22:00.

Главная цель России: разделить энергосистему Украины

По словам народного депутата Украины Алексея Кучеренко, удар пришелся по тепловой генерации компании ДТЭК, в частности, достаточно существенные повреждения нанесены трем объектам генерации в западных регионах.

«У россиян есть четкий план — разделить, разорвать на части энергосистему Украины. Эта атака по объектам генерации и подстанциям, именно на это указывает. И это уже не первый и даже не второй удар по этим энергетическим объектам. Думаю, что без аварийных графиков отключения электроэнергии нам не обойтись. На восстановление нужно время и ресурсы», — рассказывает ТСН.ua Алексей Кучеренко.

Эксперт также подчеркнул, что наибольшая угроза заключается в попытках врага максимально ограничить импорт электроэнергии в Украину, нанося удары по соответствующим объектам.

«Импорт для нас очень важен и очень нужен. У нас не хватает собственной генерации. „Укрэнерго“ сейчас работает над тем, чтобы увеличить возможность импорта до 2 тысяч 100 ГВт, а россияне пытаются этому помешать ракетами и дронами», — отмечает Кучеренко.

Есть ли угроза глобальному блэкауту?

Кучеренко напоминает, что дефицит генерации возник из-за предыдущих воздушных атак России на столичные ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Трипольскую ТЭЦ и другие объекты в украинских городах.

«Генераций не хватает. Мы подбираем ее по импорту. А дальше импортную электроэнергию нужно передать через сеть. Россияне бьют по этим сетям и подстанциям, а также по генерации, чтобы погрузить страну во тьму. Лично я не верю, что им это удастся. Думаю, возможны только локальные энергетические ограничения, а глобального блэкаута не будет», — говорит народный депутат.

Он также пояснил, что импорт электроэнергии — это покупка у соседей, а не помощь:

«В этих обстоятельствах Украина не может обойтись без импорта электроэнергии. Мы ее покупаем у наших соседей, и это не помощь. Помощь — это когда европейцы дарят нам свое оборудование или технику. Да, они это делают, но это разные вещи», — объясняет Алексей Кучеренко.

Устойчивость энергетики: 90% зависит от ПВО

На вопрос: сколько еще таких атак может выдержать Украина и где предел ресурса, Алексей Кучеренко ответил так:

«Здесь все на 90% зависит от ПВО — пропустят или не пропустят. Должно быть достаточное количество ракет и средств для сбивания, надежная антидроновая защита. В условиях войны чего-либо требовать от энергетиков нет смысла. Они свое дело сделают, потому что умеют ремонтировать, заменять оборудование. А остановить летящую на их объект ракету они не могут, соответственно, если ее не собьют — будет плохо. Кстати, она может попасть в машинный зал, а может просто упасть рядом», — объясняет Кучеренко.

А вот относительно имеющегося ресурса и на сколько его хватит, народный депутат говорит, что не хочет нагнетать и шокировать людей, отвечая, что ресурса мало или он на грани.

«В конце концов, и так понятно: если постоянно бить по одному и тому же предмету, то его можно добить. Это как с машиной — раз разбил, второй, третий. Сколько она выдержит? Конечно, все зависит от того, как автомобилист ее разбил: в лобовом столкновении, или просто где-то задел, как ее ремонтировал. Но понятно, что если ее постоянно бить, она долго не выдержит. Где-то так и с энергетическими объектами», — заключает Алексей Кучеренко.