Массированная атака дронов на РФ, взрывы в Москве: россияне в шоке от прилетов (видео)

Какие последствия наибольшей дроновой атаки на Москву пылало ярче всего и как на это шоу реагируют россияне – в эксклюзиве TSN.UA.

Адская ночь в Подмосковье! 144 беспилотника в ночь на 10 сентября прислали пламенный привет нашим соседям. Такие данные называет Z-власть, которая всегда отчитывается об "эффективной работе ПВО". Однако на территории российских аэропортов наблюдали зрелищное "файер-шоу". Мэр Москвы Собянин также "сбивал" беспилотники. Каковы последствия наибольшей дроновой атаки на Москву? Что пылало ярче всего и как на это шоу реагируют россияне – в эксклюзиве журналистки Людмилы Труфин для TSN.UA.

Адская ночь на Эрэфии!

Можно вечно смотреть на три вещи – на огонь, воду и как что-нибудь случается на Эрэфии. В ночь на 10 сентября Россию атаковали дроны. Досталось Москве, на которую, по сообщению властей, летели 20 БПЛА. Россияне назвали это самой большой атакой беспилотников на московский регион.

“В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа. 72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь - над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области”, – говорилось в сообщении московских властей.

Дроны массированно атаковали Подмосковье!

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Дроны массированно атаковали Подмосковье. Мэр российской столицы заявил о дроновой атаке около половины третьего ночи по местному времени. Сначала он утверждал о сбитии ПВО дрона самолетного типа в городском округе Люберцы.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — сказал Собянин.

Между тем местные телеграмм-каналы публикуют ту самую "эффективную" работу ПВО.

Тем временем молодежь под Москвой ночью не скучала – снимала топовый контент. За что очень благодарны – проснулись, посмотреть, порадовались соседям.

Аэропорты – все!

А впоследствии "география" работы ПВО расширилась на Раменское (там расположен аэропорт "Жуковский"), Подольск, Коломну, городской округ Домодедово (район международного аэропорта). Следует отметить, что работа всех московских аэропортов была приостановлена из-за атаки дронов — был введен план "Ковер", и самолеты не принимали на посадку и заморозили взлет. Как утверждают власти Московской области, всего ПВО сбило "14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна". Такие данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также российские чиновники заявили о работах по устранению последствий падения якобы обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта "Жуковский" (Раменское). Но в Сети появились кадры, как из-за взрыва якобы пострадала взлетно-посадочная полоса, и в районе аэродрома произошел пожар.

"Эффективная работа ПВО"

В городе Раменское на фоне работы ПВО произошло падение беспилотников на три многоэтажки: на Спортивном проезде, на улицах Высоковольтной и Фабричной. Из-за этого в домах начались пожары. Губернатор Московской области заявил утром, что "по уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека... Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, однако эта информация не подтвердилась)". Также Собянин сообщил росСМИ о падении обломков БПЛА на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы. Ну вот зачем трогали? Пусть бы летели! Дома остались бы целыми.

"Бавовна" в Тульской, Липецкой и Калужской областях

Представители власти Тульской области заявляли ближе к утру об уничтожении ПВО двух беспилотников. При этом в министерстве региональной безопасности Тульской области указывают, что обломки БПЛА упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса. Также утверждается, что никто не пострадал, а техническая работа данного комплекса не была нарушена. А вот губернатор этой области Игорь Артамонов ночью в своем Telegram написал, что "БПЛА были "подавлены" в Елецком районе, Липецком и Воловском" муниципальных округах. По его словам, никто не пострадал, а "на месте падения обломков работают спецслужбы". По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, этой ночью ПВО работала в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, где якобы были уничтожены семь беспилотников. Между тем в сети писали о якобы работе ПВО в районе военного аэродрома "Шайкова".

Пташки на Курщине

О взрывах на Курщине ночью появлялись сообщения в местных пабликах. А уже утром исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в регионе якобы сбили 12 БПЛА самолетного типа, а атака была "массированной". О последствиях он ничего не указал, лишь написал в Telegram, что "приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя".

"Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налет противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", – написал губернатор Курщины.

В то же время в Сети появились данные, что под атаку беспилотников мог попасть аэродром "Халино", с которого российские оккупанты запускают "шахеды" по Украине.

"Вогник-вогник, жарко-жарко" на Брянщине

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении средствами ПВО этой ночью 59 беспилотников самолетного типа. Российский чиновник традиционно утверждает, что нет пострадавших и разрушений. В то же время в брянских пабликах сообщают о громком "хлопке" в области и взрыве дрона возле заправки "Роснефть".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МАССИРОВАННАЯ АТАКА ДРОНОВ НА РФ! Взрывы в Москве! Россияне показали ПРИЛЕТЫ!