Массированная атака Киева: что сейчас происходит на месте обстрела

В ночь на субботу россияне нанесли один из самых массированных ударов по столице. В результате комбинированной атаки с применением «Шахедов», баллистики, крылатых и управляемых авиационных ракет погибли два человека, еще 38 — пострадали, среди них один ребенок. Часть пострадавших до сих пор находится в больницах.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в 7 районах города. Разрушены дома в Святошинском, Шевченковском, Днепровском, Дарницком и Соломенском районах.

С места атаки рядом с поврежденной многоэтажкой в Соломенском районе вживую работает корреспондент ТСН Наталья Ткачук.

«Российский дрон попал прямо перед домом, а потому больше всего пострадали нижние этажи. На самом деле люди здесь не пострадали. Здесь есть подземный паркинг и подвал и это спасло людям жизнь. Здесь работает техника, коммунальщики и строители. Здесь стоит с десяток изуродованных автомобилей. Коммуникации в дом вернули, люди продолжают здесь жить», — говорит она.

Люди говорят, что живут только в тех комнатах, которые уцелели, а в разрушенные не заходят.

Сейчас люди ликвидируют последствия атаки РФ.

