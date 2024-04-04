Массированная атака на Харьков: все об ударах "Шахедами", разрушениях и жертвах вражеского налета (фото, видео)

Российские войска устроили по Харькову массированную атаку дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 апреля. Били по жилым частным и многоквартирным домам – там существенные разрушения. Пока известно о четырех погибших и 12 пострадавших в результате вражеских ударов.

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В ночь на 4 апреля в Харькове во время воздушной тревоги прогремел ряд взрывов – оккупанты массированно атаковали город "Шахедами". Так, враг выпустил 15 дронов-камикадзе, часть из них была сбита, однако есть и попадания.

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Как сообщил впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксированы попадания по жилищной гражданской застройке. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал об ударах как по частным, так и по многоквартирным домам.

Так, в одной из многоэтажек в результате были повреждены верхние этажи. Зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

На месте одного из "прилетов" начался пожар. Еще на одном месте обрушились плиты жилого дома.

По данным Генштаба ВСУ, попадания зафиксированы в Новобаварском, Слободском и Салтовском районах города.

Погибшие и раненые в Харькове в результате атаки

Когда же после атаки на места "прилетов" прибыли работники ГСЧС для ликвидации последствий, россияне нанесли повторный удар по Харькову. В результате погибли трое спасателей. Еще один чрезвычайник был ранен. Также повреждения получили три единицы техники ГСЧС.

Как уточнил Терехов, погибшие работники ГСЧС были водителями.

Разрушенная техника ГСЧС во время атаки по Харькову 4 апреля / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото с места атаки по Харькову, куда прибыли работники ГСЧС / Фото: ГСЧС

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг ударил повторно в тоже место, где уже спасали людей после попадания! Прямое включение из Харькова

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео повторного удара по Харькову, когда к месту попадания уже прибыли спасатели и правоохранители.

Следователь полиции и оперативник, снявший кадры повторного удара, успели спастись.

Болвинов подтвердил информацию о погибших работниках ГСЧС. Он также сообщил, что ранения получили еще один спасатель и полицейский. Правоохранителя забрали в больницу на операцию.

Как сообщила глава администрации Новобаварского района Харькова Татьяна Цыбульник, в результате попадания в многоэтажку известно об одном погибшем человеке и четырех раненых, Все – жители этого дома. По данным главы ОВА, погибшей оказалась 69-летняя женщина.

По состоянию на 8:30 уже стало известно о 12 раненых в результате атаки. По данным областной прокуратуры, среди пострадавших – девять гражданских, медсестра, спасатель и полицейский. Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавший в Харькове / Фото: из соцсетей

Детали о разрушениях в Харькове

Синегубов позже сообщил детали о последствиях российской атаки на Харьков. Он уточнил, что под прицелом врага находился Новобаварский район, где поврежден многоквартирный жилой дом.

Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого и погибли трое работников ГСЧС, прибывших по вызову. Пострадали еще шесть гражданских.

В результате попадания дрона в другой – 14-этажный дом – были частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Как уточнили в прокуратуре, там повреждены с 8 по 12 этаж.

Жилая 14-этажка, в которую попал "Шахед" / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

По сообщению Харьковской областной прокуратуры, в Новобаварском районе в целом задокументировано четыре попадания дронов в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и т.д.

Также зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковщины начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Последствия атаки дронами по Харькову 4 апреля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки дронами по Харькову 4 апреля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки дронами по Харькову 4 апреля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки дронами по Харькову 4 апреля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки дронами по Харькову 4 апреля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки дронами по Харькову 4 апреля/Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове людей доставали из-под завалов – видео

"Суспильне Харьков" опубликовало видео, как чрезвычайники спасали мирных жителей из-под завалов поврежденных домов. На кадрах видно, как спасатели выносят на носилках мужчину, которого вытаскивали из-под завалов более трех часов.

Как уточнили в ГСЧС, это была операция по спасению жизни 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытия на третьем этаже дома. К операции были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкрата деблокировали человека и передали медикам.

Мужчина получил незначительные повреждения.

Россия ночью атаковала жилые кварталы Харькова: появились кадры спасения людей из-под завалов

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