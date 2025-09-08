Массированная атака на Киев: что известно о погибших на последствия кровавых ударов

Последствия атаки по Киеву

Реклама

В Святошинском районе Киева из-под завалов достали тело погибшего мужчины. Это третья жертва российской атаки на Киев позапрошлой ночью. Ранее было известно о двух погибших — это младенец и 32-летняя женщина. Дроны и ракеты в ночь с субботы на воскресенье терроризировали Киев почти десять часов подряд.

Повреждения гражданских зданий также есть в Дарницком и Голосеевском районах. Много раненых, некоторые были госпитализированы. Среди них беременная — ей провели экстренные роды. Впервые за все время полномасштабной войны от обломков пострадало здание правительства. Там вспыхнул пожар на 800 квадратных метрах.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Мацюцкой.

Реклама

Люди рассказывают, что россияне целенаправленно ударили дроном по жилому дому. Это произошло ориентировочно в три часа ночи. После попадания — частично разрушило секцию с четвертого по восьмой этаж. Начался пожар. На камеру наблюдения дома напротив попал момент взрыва. Именно из этого уничтоженного здания многие смогли эвакуироваться самостоятельно.

Алексей живет напротив, насторожился после звука первого дрона. А потом взрыв — в его дворе.

«Я выхожу на балкон смотреть, а там уже пылает все, эти этажи начинают разгораться, осыпаться, очень как-то жутко на это смотреть», — говорит он.

Найдены двое погибших — женщина и младенец. Спасатели сразу взялись за поиски тех, кто мог оказаться под завалами.

Реклама

Полностью разрушены семнадцать квартир, десятки нуждаются в ремонте. На месте с ночи работали все службы, полиция принимала заявления от пострадавших. В соседних домах выбило окна и повредило балконы.

В разных районах Киева — одиннадцать локаций, где зафиксировали разрушения.

Это была тяжелая воскресная ночь для столицы. Спасатели работали на разных локациях и тогда, когда на столицу полетели ракеты. Город затянуло черным дымом. ГСЧС также ликвидировала возгорания в складских помещениях. Для тушения пожаров привлекли и авиацию — вертолеты набирали воду из ближайших водоемов и раз за разом возвращались к очагам.

Обломки повредили и дом на Дарнице. Начался пожар, здесь частичное разрушение двух этажей. Выбита стена, есть проблемы с перекрытиями, пострадали и квартиры рядом. Здесь — по меньшей мере двое пострадавших.

Реклама

Дым окутал и центр столицы. Впоследствии спасатели подтвердили — есть повреждения здания кабинета министров. Пламя укротили. Премьер-министр Юлия Свириденко показала повреждения снаружи и изнутри.

А также добавила — мир должен реагировать на атаки по гражданскому населению Украины — санкционным давлением, а также поставками оружия — это то, что должно остановить российский террор.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 НАЖИВО! НОВОСТИ 8 СЕНТЯБРЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК

Напомним, ночью 8 сентября РФ в очередной раз атаковала Киевскую область.В Обуховском районе проходят аварийные работы газосети.