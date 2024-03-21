Массированная атака на Киев и область: все о разрушениях, раненых и рассказы свидетелей (фото, видео)

Россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Все вражеские цели были сбиты, но обломки ракет нанесли разрушения в столице и области. Власти сообщили о раненых.

ТСН.ua собрал все, что известно о ракетной атаке по Киеву и области 21 марта.

Взрывы в Киеве

Около 1:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете около девяти российских военных самолетов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области. Они осуществили пуски ракет, так что примерно в 3:30 Украину охватила масштабная воздушная тревога. В 4:30 Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО в области.

Под утро Киев содрогнулся от ряда мощных взрывов. О них сообщили мэр Виталий Кличко и жители разных районов столицы. Очевидцы писали, что от взрывов у них дрожали стекла в окнах.

Во время атаки многие прятались в столичном метро: люди делились в Сети соответствующими фото.

Люди в киевском метро во время ракетной атаки 21 марта/Фото из соцсетей / Фото: из соцсетей

Люди прячутся в метро во время ракетной атаки на столицу/Фото из соцсетей / Фото: ТСН.ua

Ракетная атака на Киев – как отработала ПВО

Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что после паузы в 44 дня враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Россияне запустили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили в Киев одновременно с разных направлений. Силы и средства ПВО над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет, в том числе и баллистические. Их обломки наделали беды.

Последствия атаки на Киев

В результате ракетной атаки на Киев обломки нанесли повреждения и разрушения в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах:

В Шевченковском районе был поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры. Оттуда эвакуировали людей. По другому адресу загорелись автомобили. Также горел один частный дом. В некоторых домах взрывными волнами повреждены окна. Обломки упали на территорию жилой застройки между детсадом и жилыми домами, обошлось без негативных последствий.

В Святошинском районе сообщалось, что обломки повредили здание детсада, однако эта информация не подтвердилась. Повреждены жилые многоэтажки, горели авто. Ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках.

В Подольском районе обломки упали на территорию двух предприятий, нежилую застройку и на крышу жилого дома. Возникли возгорания, в том числе в трансформаторной подстанции. Также загорелась крыша нежилого двухэтажного здания.

На местах работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обломки падали на детсад! Святошинский район Киева пострадал от ракет! Вживую с места

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 21 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия ракетной атаки по Киеву 21 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия ракетной атаки по Киеву 21 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия ракетной атаки по Киеву 21 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Работа ГСЧС в Киеве после ракетной атаки 21 марта / Фото: Управление ГСЧС Киева

Поврежденный дом в Киеве / Фото: Associated Press

Спасательная операция в Киеве / Фото: Associated Press

Пострадавшие в Киеве в результате атаки

Сначала в ГВА сообщили о двух пострадавших – 11-летней девочке и 38-летнем мужчине.

Впоследствии Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 10. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе, еще четверо – в Святошинском. Двое из них были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.

По последним данным от МВД, сейчас известно о 13 пострадавших в Киеве. Среди них – один ребенок. В медучреждения столицы госпитализировали четырех пострадавших.

"В результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек: шесть человек в Святошинском районе и семь – в Шевченковском", – уточнили в КГВА.

К счастью, обошлось без жертв.

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Рассказы очевидцев об атаке на Киев

Жители Киева рассказали о пережитой атаке. Житель одного из домов в Святошинском районе Вадим рассказал о первых минутах после падения обломка ракеты. Мужчине удалось выпрыгнуть из квартиры через окно. Других жителей – эвакуировали.

"Сначала свист ракеты услышал, потом зашел в коридор. Между коридором и комнатой в окне увидел такое вот облако, грибочек огня, который приближался прямо в мою квартиру. Я выбежал через заднее окно", — рассказал Вадим.

Затем он видел, как начали гореть автомобили.

"Я вышел через задний дом: у меня сквозная квартира, я через окно выпрыгнул на первом этаже", – добавил мужчина.

В его доме немного треснуло окно, а на улице обгорел мопед.

"Я через окно выпрыгнул": киевляне рассказали о пережитой ракетной атаке

Еще одна жительница столицы рассказала, что в момент атаки была в коридоре и попала под взрывную волну: "Квартира – разгром полный, окна выбиты вместе с рамами и прочее и прочее".

"Первый раз я вышла на балкон, посмотрела – вроде ничего. А потом вторая волна уже – не могу выйти, дверь заклинило на балкон и уже окон нет. И что возле дома делается – там ужас просто, там все усеянное стеклом", – рассказала еще одна киевлянка.

Разрушения в Киевской области в результате атаки

В ОВА сообщили, что во время ракетной атаки в Киевской области активно работали силы ПВО. Попаданий ракет в объекты жилой и критической инфраструктуры нет, однако обломки нанесли разрушения.

Так, были зафиксированы разрушения и пожары в четырех районах Киевской области. Речь идет о повреждении разной степени в шести населенных пунктах. Известно о повреждениях более 40 жилых частных домов, двух многоэтажек, 12 авто. Повреждения частных домов разные: от выбитых окон до полного разрушения построек. В многоэтажках выбиты окна, балконы, двери.

В одном из населенных пунктов Киевщины также поврежден лицей: там выбиты окна.

Повреждены линии электропередачи. До обеда энергоснабжение должно быть возобновлено.

Разрушение на Киевщине в результате ракетной атаки 21 марта/Фото: Киевская областная прокуратура

Разрушение на Киевщине в результате ракетной атаки 21 марта/Фото: Киевская областная прокуратура

Разрушение на Киевщине в результате атаки 21 марта/Фото: ГСЧС Киевской области

Разрушение на Киевщине в результате атаки 21 марта/Фото: ГСЧС Киевской области

Пострадавшие в Киевской области

В результате падения обломков на Киевщине пострадали четыре человека. Одна из них госпитализирована в больницу. Люди получили ранения и травмы разного характера – резаные раны конечностей, ссадины, травма глаза и лица. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Киевской области прокуроры, следственные и экспертные службы фиксируют последствия ракетной атаки. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Реакция Зеленского на атаку по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по столице, отметив потребность в большем количестве систем ПВО. Глава государства отметил, что Россия ежедневно и каждую ночь прибегает к террору, который способно останавить мировое единство, "когда помогает нам системами ПВО".

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем. Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донетчины. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Киев очень нуждается в поддержке партнеров.

"Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине", – отметил президент.

В США прокомментировали ракетную атаку

Посол США в Украине Бриджит Бринк написала в соцсети X, что российская ракетная атака на Киев могла быть ответом Кремля на встречу советников по безопасности в столице.

"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?" – говорится в сообщении дипломата.

Она поблагодарила воинов сил ПВО за защиту.

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