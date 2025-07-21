Массированная атака на Киев: как выглядит сейчас метро Лукьяновская — фото, видео разрухи

Метро Лукьяновская в Киеве / © ТСН

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Армия РФ в ночь на 21 июля совершила очередную массированную атаку на Украину.

Одной из главных целей стал Киев. Столицу атаковали "Шахеды" и ракеты.

Как передает корреспондент ТСН Наталья Нагорная, сильно пострадала станция метро Лукьяновская.

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В частности, вход на станцию и все вокруг усыпано обломками.

Станция метро Лукьяновская после массированного обстрела 21 июля. / © ТСН

Также российским ударом повреждены торговые павильоны и магазины.

Станция метро Лукьяновская после массированного обстрела 21 июля. / © ТСН

Станция метро Лукьяновская после массированного обстрела 21 июля. / © ТСН

Станция метро Лукьяновская после массированного обстрела 21 июля. / © ТСН

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киевская станция метро разбита после атаки "Шахедов"

Кроме того, пострадали рядом расположенные многоэтажки. Там выбиты окна и разрушены стены.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Шахед" разрушил несколько этажей высотки в Киеве

Как сообщает КГГА, станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо без остановки.

"Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается", — говорится в сообщении.

Также РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. По меньшей мере, в трех селах общины повреждена инфраструктура. В одном из населенных пунктов есть пострадавшие.

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