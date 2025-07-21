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Массированная атака на Киев: как выглядит сейчас метро Лукьяновская — фото, видео разрухи
Метро Лукьяновская в Киеве сильно пострадало во время массированного обстрела в ночь на 21 июля.
Армия РФ в ночь на 21 июля совершила очередную массированную атаку на Украину.
Одной из главных целей стал Киев. Столицу атаковали "Шахеды" и ракеты.
Как передает корреспондент ТСН Наталья Нагорная, сильно пострадала станция метро Лукьяновская.
В частности, вход на станцию и все вокруг усыпано обломками.
Также российским ударом повреждены торговые павильоны и магазины.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киевская станция метро разбита после атаки "Шахедов"
Кроме того, пострадали рядом расположенные многоэтажки. Там выбиты окна и разрушены стены.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Шахед" разрушил несколько этажей высотки в Киеве
Как сообщает КГГА, станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо без остановки.
"Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается", — говорится в сообщении.
Также РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. По меньшей мере, в трех селах общины повреждена инфраструктура. В одном из населенных пунктов есть пострадавшие.