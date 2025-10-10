Россияне массированно атаковали Киевскую область / © Associated Press

Из-за массированного обстрела Киева 12 человек ранены, 8 — в больнице. В нескольких районах столицы — повреждены дома и авто. В течение всей ночи враг бил и по критической инфраструктуре. Из-за чего в городе пропал свет и вода.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Атака на Киев

Взрывы сотрясали столицу в течение всей ночи. На этот раз Киев стал одной из главных целей врага.

Россияне поочередно запускали беспилотники и ракеты. Обломки сбитого железа находили в нескольких районах. От ударной волны в домах выносило окна. Больше всего досталось Печерску.

Под массированным обстрелом — объекты энергетики. Некоторые части города поглотила тьма. Вслед за светом — исчезла и вода. Худшая ситуация — на левом берегу Киева.

О том, что 10 октября Кремль уже устраивал энергетический террор — напомнила руководительница профильного ведомства Светлана Гринчук. Ровно три года назад — день в день 10 октября наша энергосистема пережила одну из первых массированных атак. Сегодня Россия продолжает использовать холод и темноту как инструмент террора.

Атака на Киевскую область

Не спал этой ночью и пригород. В Броварах — повреждены дома. Полностью выгорел один из магазинов. На него упали обломки вражеского беспилотника.

Проблема из-за ударов по энергетике

Из-за обесточивания — начались перебои с курсированием транспорта. Метро — замедлило движение. На большинстве станций приходилось ждать до 7-ми минут. А через Днепр — вообще не перебраться. Поэтому люди начали штурмовать наземный транспорт.

Трамваи и троллейбусы — кое-где тоже остановились. Поэтому их заменили автобусами. Этим же видом транспорта усилили и ряд других маршрутов, которые являются наиболее загруженными.

Чуть позже в метрополитене заявили: работу подземки удалось стабилизировать. И попросили следить за обновлениями информации.

Энергетики же восстанавливали систему — непрерывно. Уже в полдень они, в частности, вернули свет двумстам семидесяти тысячам столичных потребителей. Активно продолжаются работы прямо сейчас и во всех других пострадавших областях.

Возвращают в дома киевлян — и воду. Говорят: планируют успеть до конца суток

Тех, у кого воды еще нет — коммунальщики просят пользоваться бюветами. Около сотни — сейчас подключены к генераторам. Поэтому работают даже без света. А в местные больницы — обеспечили подвоз воды.

Подзарядить телефоны, погреться или выпить воды можно в «пунктах несокрушимости». Они действуют, в частности, на базе определенных школ и садиков. Учебный процесс в столице на условно дистанционном формате. Если есть свет — уроки учителя проводят онлайн. Или же — дают задания для самостоятельного повторения. В части заведений организовали дежурные группы. Однако, родителей все же попросили, по возможности, оставить своих детей дома.