Массированная атака на Киев: почему российские ракеты стали почти «невидимыми»

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что мешает вовремя сбивать ракеты / © ТСН

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Массированная атака на Киев в ночь на 31 июля была совершена с помощью относительно новой тактики — сначала Россия выпустила по столице дроны, затем выдержала определенную паузу, а затем ударила ракетами.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время этой атаки ракеты летели на сверхнизких высотах. Поэтому, в свою очередь, имеющимся средствам ПВО было сложно их сбивать. Как следствие — есть прямое попадание.

По словам военного аналитика Олега Жданова, россияне в ближайшее время продолжат применять тактику ударов ракетами после дроновой атаки. С небольшой специальной паузой.

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«Россияне рассчитывают на то, что находившиеся в укрытиях люди выйдут оттуда. Россия уже не раз использовала тактику повторного удара», — говорит Жданов.

Последствия попадания российской ракеты в дом в Киеве 31 июля. Фото: Нацполиция

И приводит примеры: «Достаточно вспомнить те случаи, когда по приехавшим на место попадания спасателям прилетает вторая ракета или дрон. Удар был спланирован таким образом, чтобы было максимальное количество жертв среди гражданского населения. Обратите внимание, что в последнее время все больше людей ходят в укрытия. Россияне выдержали эту паузу, чтобы люди вышли, чтобы спасатели стали ликвидировать последствия. После этого полетели ракеты».

Повреждения, нанесенные российским ударом по Киеву. Фото: Нацполиция

По его словам, с военной точки зрения россияне поступили очень хитро — они запустили «Искандер-К».

Одного из мужчин получили живым после трех часов разбора завалов. Фото: Нацполиция.

«Не поднимали авиацию, а нанесли удар с наземных комплексов. Мы не могли заранее подготовиться к этому, обнаружить вылет. Кроме того, крупные Telegram-каналы после дроновой атаки написали, что, пожалуй, ракет не будет, потому как баллистика прилетает вместе с дронами. Люди восприняли это как конец атаки. А вместо баллистики прилетели крылатые ракеты из наземных комплексов, ракеты, которые обнаружить сложно», — говорит Жданов.

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И продолжает: «Коварство крылатой ракеты в том, что она способна лететь на сверхнизких высотах. Я опасаюсь того, что у РФ могут быть полные цифровые карты искусственных препятствий, которые есть в Украине. Для нас огромная проблема выявить эти ракеты (если они выпускаются из наземных комплексов). Сбивать мы их способны хорошо, комплексы ПВО работают очень эффективно. Но обнаружение ракет — это огромная проблема».

Кроме того, он отмечает: «К сожалению, враг учится. К примеру, пока мы начинаем использовать дроны-перехватчики, Россия переходит на реактивные БПЛА. Против них перехватчики будут неэффективными».

Почему часто атакуют столицу

На этот вопрос Жданов отвечает так: «Почему снова атаковали Киев? Это один из пунктов геноцида. В любой стране столица формирует общественное мнение. Судя по тому, какое количество дронов способна производить Россия, она может организовать несколько атак подряд. У них запас есть».

По мнению Жданова, одну из самых масштабных последующих атак Россия может осуществить 24 августа в День Независимости Украины.

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«Да, вполне возможно», — предполагает он

Сбила ли молния один из «Шахедов»

По данным отдельных Telegram-каналов, во время российской атаки якобы произошло нестандартное событие — молния попала в один из «Шахедов» и тот упал. Но в Воздушных силах этого не подтверждают и предполагают, что это может оказаться выдумкой.

В свою очередь Олег Жданов не исключает, что теоретически молния способна вывести из строя электронику «Шахеда» во время его полета и БПЛА действительно может упасть.

Ранее сообщалось о том, что последствия в Соломенском и Святошинском районах были сняты на видео.

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