Массированная атака на Киев: под обстрелами оказались автомобили скорой помощи

Атака на Киев / © ТСН

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Во время ночной атаки на Киев в эпицентре ударов оказались кареты «скорых». К счастью, обошлось без пострадавших среди медицинского персонала, впрочем серьезные повреждения получили несколько автомобилей неотложной помощи.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.

В ночь на 4 июля под комбинированной российской атакой был транспорт медицинских экстренных служб.

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Изуродованные три кареты скорых до сих пор стоят во дворе одного из домов Соломенского района, куда и был вызов. Водители машин сейчас здесь работают с полицией — составляют акты, осматривают и описывают повреждения.

Игорь — водитель одной из скорых, он показывает обломки вероятно вражеской ракеты, которые нашел вблизи машины.

Всего 5 машин экстренной медицинской помощи пострадали в результате вражеской атаки на столицу. Медицинский транспорт или уже работал на местах попаданий, куда повторно били россияне, или только двигался к эпицентру разрушений.

К счастью никто из медиков не пострадал, ведь все оперативно спустились в укрытие. И уже там пытались успокоить людей.

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С ужасом вспоминает ночь Сергей Матвийчук. Он живет в доме, на вызов к которому двигались кареты скорой. Говорит вместе с другими жителями во время вражеского обстрела прятались в укрытии. Сергей рассказывает, его дом россияне разрушают уже не впервые.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, а ликвидировать последствия люди пытаются сплоченно.

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