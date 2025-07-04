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- Эксклюзив ТСН
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Массированная атака на Киев: под обстрелами оказались автомобили скорой помощи
Во время массированной атаки на Киев под удар попали также кареты скорой помощи.
Во время ночной атаки на Киев в эпицентре ударов оказались кареты «скорых». К счастью, обошлось без пострадавших среди медицинского персонала, впрочем серьезные повреждения получили несколько автомобилей неотложной помощи.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.
В ночь на 4 июля под комбинированной российской атакой был транспорт медицинских экстренных служб.
Изуродованные три кареты скорых до сих пор стоят во дворе одного из домов Соломенского района, куда и был вызов. Водители машин сейчас здесь работают с полицией — составляют акты, осматривают и описывают повреждения.
Игорь — водитель одной из скорых, он показывает обломки вероятно вражеской ракеты, которые нашел вблизи машины.
Всего 5 машин экстренной медицинской помощи пострадали в результате вражеской атаки на столицу. Медицинский транспорт или уже работал на местах попаданий, куда повторно били россияне, или только двигался к эпицентру разрушений.
К счастью никто из медиков не пострадал, ведь все оперативно спустились в укрытие. И уже там пытались успокоить людей.
С ужасом вспоминает ночь Сергей Матвийчук. Он живет в доме, на вызов к которому двигались кареты скорой. Говорит вместе с другими жителями во время вражеского обстрела прятались в укрытии. Сергей рассказывает, его дом россияне разрушают уже не впервые.
Сейчас на месте работают соответствующие службы, а ликвидировать последствия люди пытаются сплоченно.
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