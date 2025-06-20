Массированная атака на Одессу: очевидцы рассказали, как российские дроны попадали в жилые дома

Последствия атаки на Одессу / © Офис Генерального прокурора

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Из-за массированной атаки на Одессу один человек погиб, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

В городе зафиксировано десять прилетов. Один из «Шахедов» врезался в многоэтажку и взорвался внутри. Еще в одном доме много попаданий, один из корпусов выгорел дотла. Людей эвакуировали из горящих квартир.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Россияне ночью атаковали многоэтажку в Одессе. На уровне верхних этажей — черная дыра. В квартире, где произошел «прилет», — сплошные разрушения и лишь чудом люди смогли там уцелеть.

«Гул такой сильный. Оно бахнуло так, что я даже не поняла. Главное, что мы живы и все отстроится, я очень переживала за людей, которые были ниже этажом, они пострадали. Больше я очень переживала, чтобы там деток не было, потому что это самое дорогое, что у нас есть», — говорит соседка пострадавших.

Женщина убирает закиданную стеклом квартиру и вспоминает — ночью после взрывов сразу выключилось электричество, остановились лифты. Люди пешком бежали по лестнице вниз. Спасатели помогли эвакуироваться шести сотням жильцов.

В другом жилом квартале сразу несколько «Шахедов» ударили по кровлям старинных домов. Люди рассказывают какие мощные были взрывы. От попадания еще одного дрона в доме загорелся пожар. Внутри охваченного огнем подъезда оказались заблокированы люди. Соседи бросились помогать им.

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«Мы узнали, что там люди, и ребята пытались выломать что-то, чтобы попасть внутрь, потому что там везде решетки. Потом благодаря спасателям ребята смогли поставить лестницу, она падала человек повис и в последний момент успел разрезать решетку. Ему снизу поддержали лестницу», — говорят очевидцы.



Только женщину снять из окна, где все пылало, с крыши начали сыпаться камни и горящие конструкции. Спасатели не успели отскочить.

«Во время ликвидации пожара произошел обвал элементов конструкции, пострадали трое наших пожарных. С ними все в порядке они в стабильном состоянии и им оказали помощь медики. Всего в данном здании пострадало 9 человек», — говорит пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.



С пострадавшими жильцами на месте работали психологи. Уже на утро после ликвидации пожаров на места атаки прибыли коммунальщики. Задействовали и тяжелую технику, чтобы разгребать завалы. Далее будут оценивать убытки, но уже сейчас можно сказать — они огромные.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЧЕРНАЯ ДЫРА там, где были квартиры! СТРАШНАЯ ночь в Одессе!