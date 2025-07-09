Олег Жданов / © ТСН

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Армия РФ в ночь на 9 июля нанесла очередной массированный удар по Украине. Противник атаковал 741 средствами воздушного нападения: «Шахедами», беспилотниками-имитаторами, крылатыми и аэробалистическими ракетами. Удар был сосредоточен на Волыни, Луцке.

Чем была особенна атака, куда целила российская армия и чего ждать от РФ дальше — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар по Украине 9 июля

По данным Воздушных сил, в ночь на 9 июля противник атаковал 741 средством воздушного нападения:

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728 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами

7 крылатыми ракетами «Х-101"/"Искандер-К»

6 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»

Противовоздушная оборона обезвредила 718 средство воздушного нападения противника, 303 — сбили огневыми средствами, 415 — локационно потеряны.

296 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбили огневыми средствами, 415 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

7 крылатых ракет «Х-101"/"Искандер-К» — сбили.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в четырех локациях, а также падение сбитых на 14 локациях.

Чем была особенна атака

Ранее российская армия не предпринимала тщательного сосредоточения усилий по западу Украины, как сегодня ночью, говорит Олег Жданов.

«Но запад достаточно редко, но все равно атаковали, причем в большинстве случаев ракетами. Потому что ракеты гарантированно добираются до запада», — отметил эксперт.

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Во время последней массированной атаки РФ не использовала баллистические ракеты наземного базирования.

«Были ракеты „Искандер-К“ — это крылатая ракета, которая пускается с той же установки. Российский комплекс „Искандер“ имеет две ракеты на вооружении. Баллистическую с дальностью до 500 километров и крылатую с дальностью полторы тысячи километров. Потому она и долетела. А воздушного базирования баллистика была „Кинжал“, шесть аэробалистических ракет. У него гарантирована дальность до 900 километров», — говорит Олег Жданов.

К сожалению, это те ракеты, от которых у нас меньше систем защиты, объясняет эксперт.

«То есть ее берет только Patriot или SAMP/T. Patriot только в версии PAC-3, то есть противоракетной версии», — отметил Олег Жданов.

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Куда целила армия РФ

По мнению Олега Жданова, нельзя говорить, что армия РФ взялась за системные атаки по западу Украины.

«А атаковали они почему? На мой взгляд, разведка очень неплохо работает. Плюс, вы же видите, сколько желающих — кто заработать деньги, кто-то „ждуны“ за Советским Союзом, на кухне вечером слезы льет. И, к сожалению, у нас достаточный процент граждан, которые согласны передавать информацию врагу. Служба безопасности и контрразведка каждый день арестовывает и задерживает коллаборантов, корректировщиков, наводчиков и так далее. Так что, к сожалению, в этом смысле, скорее всего, они собрали информацию», — говорит эксперт.

По его словам, во время ночной атаки были атакованы два основных объекта — частное предприятие и военный аэродром.

«Это было частное предприятие, но мы не знаем, какое по характеру. И цель была, как говорит командование воздушных сил, цель была аэродром под Луцком, военная база. По военной базе это понятно, потому что они, видимо, пытаются подстрелить наши F-16 и „Миражи“. Так что здесь, в принципе, вопросов особых нет. А что касается предприятия, думаю, что именно просто утечка информации, кто-то навел», — говорит Олег Жданов.

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Россия наращивает возможности

Россия пытается нарастить усилия и увеличить количество беспилотников, указал эксперт. Если раньше российская армия могла запустить до 300, то сейчас цифра достигает 700.

«Но не забывайте о соотношении обманок и боевых „Шахедов“ или „Гераней“. В каждой стае, которая летит к нам, примерно 50 на 50. То есть 50 процентов боевых ударных дронов и 50 процентов обманок. Так что если мы говорим сегодня о количестве ударных дронов, их там чуть больше трехсот», — объясняет Олег Жданов.

Почему ракетам и беспилотникам удается пролететь пол Украины

Российские беспилотники и крылатые ракеты во время ночной атаки пролетели пол Украины. Олег Жданов объясняет дело в эффективности украинской противовоздушной обороны. Кроме того, армия РФ не стоит на месте.

«Мы думали, что те мобильные группы, которые мы создали в 2023 году, они и дальше будут воевать вплоть до конца войны. А сейчас возникает вопрос их модернизации. Дело в том, что „Шахеды“ научились, кроме того, что двигаться по запрограммированному маршруту, они еще и меняют высоту. Если они снижаются до 300-400 метров, при той скорости по складкам местности их даже не слышно. Хотя звук „Шахеда“ можно услышать на расстоянии до 10 километров при определенных условиях. А сегодня они пролетают», — говорит эксперт.

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По его словам, армия РФ каждый раз анализирует, откуда совершили пуски наши системы ПВО, где расположены мобильные группы.

«Понятно, что мобильная группа выезжает не каждый раз на то же место, а плюс-минус. И если каждый раз отмечать, формируется некий на карте район, где она располагается. Наша страна огромна. Они программируют так, чтобы эти районы обходить, менять высоту полета „Шахеда“. В результате он добивается той цели. А мы остались в 2023 году, до сих пор с пулеметами у нас мобильные группы, с прожекторами, с биноклями», — объясняет Олег Жданов.

Похожая ситуация с крылатыми ракетами, говорит эксперт. Российская армия выбирает районы, где малейшая плотность средств ПВО.

«У нас противовоздушная объективная оборона. То есть мы можем защищать объекты, и только те, на которые у нас хватает средств ПВО. И, соответственно, в Генштабе должны оценивать приоритетность объектов, на которые выделяются средства ПВО, а на которые выделяются мобильные огневые группы или вообще какие-то стрелковые расчеты. Мы так и не пошли вперед, не создали эшелонированную систему, которая поэтапно, по мере запада вглубь страны уничтожала бы средства воздушного нападения», — говорит Олег Жданов.

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Кроме того, следует учитывать, что Украина получает небольшое количество комплексов ПВО в определенный промежуток времени, в то же время несет потери.

«Россияне же тоже наносят поражения и по радиолокационным станциям, которые светятся, как лампочка в темной комнате, когда они включаются на поиск целей. Иногда поражают и пусковые установки», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет: у нас есть с десяток комплексов ИРИС-Т, в то же время областных центров, которые надо было бы защитить от крылатых ракет, на сегодняшний день 20.

«Так что в этом проблема. Проблема в количестве. Недостаточно. Качество хорошее и NASAMS качественные комплексы, IRIS-T качественные комплексы, но их очень мало. Кстати, NASAMS мы уже два года не получали», — говорит Олег Жданов.

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Чего ждать дальше

По словам эксперта, ожидания от российских атак на ближайшие месяцы прогнозируемы.

«Я думаю, что они будут стараться всеми усилиями, особенно сейчас, когда идет ухудшение отношений между США и Россией. Вот сегодня уже есть реакция России на восстановление поставок нам техники и вооружения. потерями и довольно медленно. Поэтому они будут давить на страну, на экономику и на общество в том числе», — считает Олег Жданов.

Сегодня армия РФ может позволить себе столь массированные удары раз в неделю.

«Меньший интервал — вряд ли. Для этого нужно масштабировать производство. Они над этим трудятся. Если они смогут это сделать, то осенью мы можем ожидать либо увеличения средств огневого поражения в этих массированных атаках, либо уменьшения периода между самими атаками. Это перспектива», — говорит Олег Жданов.

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По его мнению, сегодня Украине нужно срочно и кардинально менять систему ПВО, начинать с тактического звена: разворачивать мобильные группы, переоснащать их более мощными огневыми средствами, с большей дальностью и высотой.

«Ну и количество, систему развертывания и оповещения. Это нужно все подчинять командованию Воздушных сил и в единой системе обороны, единой системе связи. Вот что-то вроде Link 16, как у летчиков. Есть такая система, туда сбрасываются данные обо всех обнаруженных целях, и каждый пилот это видит, и система может давать целеуказание тому или иному пилоту, находящемуся в наиболее выгодной позиции по отношению к этой цели. И они трудятся в единой системе. Вот нам тоже нужно делать — систему ПВО, вот такую же электронную. И включать туда, начиная с самой маленькой мобильной группы, заканчивая комплексами Patriot или авиацией Воздушных сил. Потому что у нас авиационная компонента постоянно тоже применяется, особенно в борьбе с крылатыми ракетами», — говорит Олег Жданов.

Раньше мы писали о том, почему россияне ударили по Волыни. Эксперт назвал возможную цель атаки.