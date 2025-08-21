- Дата публикации
Массированная атака на западные области Украины: куда попали россияне и что известно о последствиях "прилетов"
Оккупанты в ночь на 21 августа атаковали также и западные области Украины. Там ликвидируют последствия обстрелов.
Количество пострадавших из-за атаки Мукачево возросло до 19 человек. Взрывы раздавались также в Ровно. Возник пожар в частном секторе. В соседнем Луцке из-за обстрелов — стеклом посекло женщину.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.
Атака на Мукачево
В Мукачево ночью прогремел мощный взрыв после которого небо затянуло густым дымом. Россияне нанесли удар по промышленному объекту.
«Одна из ракет попала в большой американский завод по производству электроники, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Это полностью гражданский объект», — сказал министр иностранных дел Андрей Сибига.
В результате попадания пострадали 19 человек. Также на месте попадания возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров. Работают все экстренные службы.
Атака на Ровно
Россияне атаковали также и Ровно.
«Ночь для Украины была неспокойной, город Ровно тоже страдает от последствий. Все соответствующие службы работают на месте. Поэтому при необходимости обращайтесь на горячую линию», — сообщил и.о. городского головы Ровно Виктор Шакизян.
Атака Луцка и Хмельницкой области
А в Луцке во время вражеской атаки ракетой и беспилотниками пострадала 48-летняя женщина. Ее травмировало осколками стекла — ранены ноги, руки и спина
Атаковали россияне и Хмельницкую область. Силы ПВО уничтожили крылатую ракету, «Шахеды», еще 7 БПЛА были локально потеряны, сообщают в военной администрации. Информации о разрушениях и жертвах не поступало. В то же время в других западных областях Украины преодолевают последствия атак.
Напомним, во Львове из-за массированной атаки один человек погиби по меньшей мере трое получили ранения.
