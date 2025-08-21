Массированная атака на западные области Украины: куда попали россияне и что известно о последствиях "прилетов"

Атака на Мукачево 21 августа / © Закарпатская областная государственная администрация

Количество пострадавших из-за атаки Мукачево возросло до 19 человек. Взрывы раздавались также в Ровно. Возник пожар в частном секторе. В соседнем Луцке из-за обстрелов — стеклом посекло женщину.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Атака на Мукачево

В Мукачево ночью прогремел мощный взрыв после которого небо затянуло густым дымом. Россияне нанесли удар по промышленному объекту.

«Одна из ракет попала в большой американский завод по производству электроники, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Это полностью гражданский объект», — сказал министр иностранных дел Андрей Сибига.



В результате попадания пострадали 19 человек. Также на месте попадания возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров. Работают все экстренные службы.

Атака на Ровно

Россияне атаковали также и Ровно.

«Ночь для Украины была неспокойной, город Ровно тоже страдает от последствий. Все соответствующие службы работают на месте. Поэтому при необходимости обращайтесь на горячую линию», — сообщил и.о. городского головы Ровно Виктор Шакизян.

Атака Луцка и Хмельницкой области

А в Луцке во время вражеской атаки ракетой и беспилотниками пострадала 48-летняя женщина. Ее травмировало осколками стекла — ранены ноги, руки и спина



Атаковали россияне и Хмельницкую область. Силы ПВО уничтожили крылатую ракету, «Шахеды», еще 7 БПЛА были локально потеряны, сообщают в военной администрации. Информации о разрушениях и жертвах не поступало. В то же время в других западных областях Украины преодолевают последствия атак.

Напомним, во Львове из-за массированной атаки один человек погиби по меньшей мере трое получили ранения.

