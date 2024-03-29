Массированная атака по Днепропетровщине: что известно о пострадавших и последствиях (фото, видео)

Оккупанты снова массированно атаковали Украину.
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами. В регионе шесть раненых, среди них — 5-летняя девочка. Россияне атаковали область в несколько волн. Под ударом оказался дачный кооператив в Каменском.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.
В Каменском российские террористы атаковали дачные дома.
"У нас не осталось ничего! Вот машина - видите? Дом один, дом второй - все побито, все! Видите, какой забор? Мы чудом живы остались", - говорит потерпевшая.
Ольга приходит в себя после ночного кошмара. Говорит - маленьких внуков после мощного взрыва спасала в погребе.
"Дети очень испугались, внуки. Они плакали, побежали ко мне в дом. пусть будет им такое, как мне сегодня ночью! Каждому! Это твари, это нелюди!", - говорит потерпевшая.
Ее сын бросился спасать соседа. Тридцати шестилетний мужчина был под завалами с тяжелыми ранениями. Люди самостоятельно останавливали сильное кровотечение до приезда скорой.
Раненый мужчина сейчас в реанимации в коме. Также в больнице еще один - сорока семилетний пострадавший. Пятилетнюю девочку и двух женщин, получивших травмы, после оказания медицинской помощи уже отпустили домой.
Еще один раненый - на объекте энергетики. Угрозы его жизни, по оценке медиков, нет.
"В Днепровском, Криворожском и Каменском районах были повреждены несколько энергетических объектов. На одном из них пострадал мужчина", - говорит Сергей Ковтонюк, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
Из-за повреждений объектов генерации и передачи на Днепропетровщине вынужденно применяют экстренные отключения электроснабжения.
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Напомним, как в Запорожье ликвидируют последствия ударов и какая там ситуация.
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