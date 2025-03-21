Массированная атака по Одессе: куда "прилетело" и какие последствия ударов (фото, видео)

В Одессе местные жители насчитали более полутора десятков мощных взрывов, как в воздухе, так и на земле. Трое ранены, десятки зданий разрушены. Россияне пытались снова бить по энергетике, поэтому сразу в трех районах Одессы произошли аварийные отключения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

С ужасом вспоминает пережитую ночь охранник местного базарчика Александр. Он уже второй раз за последний год попал под вражеский огонь на дежурстве. Сначала это были удары российскими ракетами, а теперь и дронами.

"Один здесь упал возле кафе, вон он он вы сами видели его, а второй возле того дерева там на дороге. Эмоции, ну как вам сказать, чтобы они сдохли. Пусть Бог просит, но тяжеловато это пережить", - говорит охранник Александр.

На СТО рядом побитые машины и разбитые окна. Владельцы стоят в стороне и ждут, пока правоохранители пустят их внутрь. За атакой на собственный бизнес наблюдали через камеры.

Люди рассказывают - воздушная тревога прозвучала около девяти вечера. Над Черным морем замер целый рой ударных беспилотников. А уже через час более двух десятков вражеских «Шахедов» одновременно атаковали Одессу. Чтобы мобильные огневые группы не смогли их сбить, ударные беспилотники атаковали с больших высот. Прозвучало более 10 взрывов, начался масштабный пожар. Разрушения зафиксировали на десятках адресов.

Бороться с огнем спасатели начали, как только дали отбой воздушной тревоги. По вызовам отправили более 70 спасателей и два десятка пожарной техники, потому что огонь охватил почти три тысячи квадратных метров.

Россияне обстреляли Одессу

"Горел торговый центр магазины, торговые павильоны, пострадала многоэтажка. Также пострадала одна из пожарных частей города Одессы, повреждены могилы, вспыхнул пожар в зданиях детского лагеря", — говорит спикер ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Полностью разрушен торговый центр, где продавали сантехнику, много поврежденных магазинов, на территории стоянки строительного супермаркета – большая воронка. Он был такой силы, что отбросил на несколько метров припаркованный автомобиль. Обломки попали даже в машину, проезжавшую рядом с местом взрыва. Она выгорела и все еще стоит у дороги. Лишь чудом трем людям в машине удалось выжить, они получили ранения осколками.

Пока правоохранители фиксируют последствия атаки, коммунальщики спешно очищают дорогу от обломков. Торопятся, чтобы открыть движение по этому участку дороги, потому что вокруг утром возникли многочисленные пробки. Работают и энергетики – пытаются вернуть людям свет. из-за ударов по инфраструктуре обесточивания были сразу в 3 районах города.

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