Массированная атака по Украине: все, что известно об обстрелах и попаданиях (фото, видео)

Во время ночной атаки захватчики выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и 35 дронов.

Российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 29 мая крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг целился по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночных вражеских обстрелах по Украине.

Около полуночи Украину охватила масштабная воздушная тревога, во время которой на Киевщине и в Киеве, в Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях и в Одессе были слышны звуки взрывов. Также сообщалось о работе ПВО.

Атака на Киев

Первые взрывы в Киеве прогремели после трех часов ночи. Местные власти сообщили об успешной работе ПВО. Во время атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 вражеских воздушных целей: речь идет о крылатых ракетах, вероятно Х-101/555, и дронах-камикадзе Shahed. В КМВА отметили, что атака на Киев была комбинированной из разных направлений.

"Удары по Киеву не допущены! Спасибо противовоздушной обороне за отличную работу!" – сообщили в городской военной администрации.

Об отсутствии поражений по столице сообщил и мэр Виталий Кличко. Соответственно, обошлось без разрушений и пострадавших. Однако обломки сбитых вражеских целей упали в нескольких районах Киева. Так, в Подольском районе обломки упали на крышу одноэтажного частного дома. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели тушили пожар.

Атака на Киевскую область

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что в результате ночной атаки в нескольких районах области зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

По данным Небытова, в одном из районов области загорелось здание дачного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар. В нем никто не пострадал.

В Броварах обломки сбитых ракет повредили окна в жилых домах, сообщил мэр Игорь Сапожко. На территории Броварской громады попадания и разрушения не зафиксированы. Обошлось без пострадавших.

Кадры ночного обстрела Киевщины 29 мая / Фото: Андрей Небитов

Кадры ночного обстрела Киевщины 29 мая / Фото: Андрей Небитов

Кадры ночного обстрела Киевщины 29 мая / Фото: Андрей Небитов

Атака на Львовщину

Ночью на Львовщине были слышны звуки взрывов и сообщалось о работе ПВО. Утром глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в область долетела одна российская ракета, которая была сбита над Золочевским районом.

"Обломки упали на деревянное хозяйственное здание, здание сгорело. Сгорел также рядом трактор. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка", – говорится в заявлении Козицкого.

В ГСЧС Украины подтвердили, что в результате пожара огнем было уничтожено хозяйственное здание, повреждена кабина трактора. Пожарные предотвратили уничтожение огнем двух хозяйственных построек и жилого дома. К ликвидации пожара были привлечены девять спасателей и две единицы спецтехники.

Атака на Одесщину и Николаевщину

Около двух часов ночы в Одессе раздались взрывы. Уже утром в ОК "Юг" сообщили, что в небе над областью был уничтожен российский дрон-камикадзе. Еще три БПЛА были сбиты над Николаевщиной.

В Одессе обломки сбитого беспилотника упали на портовую инфраструктуру. На месте загорелся пожар, который оперативно потушили.

Атака на Полтавщину

Над Полтавской областью силы ПВО сбили две ракеты и беспилотник.

"Звуки, которые могли слышать ночью – работа ПВО. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БпЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушениях не поступало", – сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Атака на Хмельнитчину

Оккупанты ночью нанесли удары по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный, сообщили в ОВА. Сейчас проводятся работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

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"Выведены из строя 5 летучих аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", – добавили в ОВА.

Сколько ракет и дронов удалось сбить

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Так, захватчики выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений враг атаковал 35 дронами Shahed-136/131.

Силам ПВО в общей сложности удалось сбить 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БпЛА Shahed-136/131;

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

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