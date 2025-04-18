Массированная атака России на Днепр: что известно о последствиях обстрелов

Последствия атаки на Днепр / © ТСН

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Ракетами и «Шахедами» россияне на рассвете атаковали Днепр.Защитники неба уничтожили три ракеты и столько же дронов, однако без разрушений и пожаров не обошлось. Убытки считают в центре областного центра и в общинах вблизи Днепра.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Россияне направили ракеты на город около пяти утра. Камера видеонаблюдения в музее сняла момент удара: взрывная волна срывает отделку зала, она падает на экспонаты.

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Под удар попали музей, офисы, магазины, спортивная школа, отель и фитнес-центр. Тротуары усеяны стеклом.

Под удар попал двухэтажный отель на Олимпийской базе. Во время атаки внутри никого не было. Обычно здесь останавливались спортсмены, приезжавшие на соревнования по гребле. Всю жизнь тренировался здесь и до сих пор выходит на воду, рассказывает Виктор. Но в этом сезоне гребли явно не будет. Байдарки и каноэ разбиты.

Последствия обстрела

«Это все нужно ремонтировать. Это байдарка-двойка. А это одиночка. Вот лодка, которая три раза выигрывала чемпионат мира», — говорит Виктор.

Еще один спортивный клуб под атакой. Тренировочные залы засыпаны стеклом.

А офисное здание, несмотря на отсутствие части стен, работники приступили к рабочему дню, говорит представитель корпорации-сети супермаркетов.

Ущерб в результате атаки еще подсчитывают.

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