Массированная атака: россияне обстреляли один из регионов Украины

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Российские оккупанты продолжают массированные обстрелы Запорожского района.

Об этом 3 ноября с места событий сообщает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

В ночь на 3 ноября в Запорожском районе прогремело 4 взрыва. Предварительно — люди не пострадали.

А за сутки 15 населенных пунктов области пережили почти 800 ударов врага. По мирным жителям оккупанты били из авиации, артиллерии, направили более полутысячи ударных дронов.

Дронами россияне как раз атаковали областной центр накануне. В частном секторе Запорожья в результате той атаки повреждено более 65 домов. Три человека получили ранения. Они на амбулаторном лечении. 58 тысяч семей остались без света. Несмотря на угрозу повторных ударов ремонтные бригады сразу же взялись за ремонт сетей и уже вечером глава военной администрации Иван Федоров сообщил о том, что энергетики полностью восстановили электроснабжение. А для возле разбитых домов работы, конечно, не на один день.

По частному сектору Запорожья оккупанты били из РСЗО. Российское железо изуродовало целую улицу. В доме ни одного уцелевшего окна. Возле — огромная воронка от вражеской ракеты.



Взрывы в городе прогремели в два часа ночи. В это время, говорит Михаил они с семьей крепко спали. После первого прилета он схватил жену с сыном и побежали прятаться.

Сейчас Михаил, приводит подворье в порядок и планирует вывозить семью в более безопасное место.

«В доме вылетели все окна, двери вылетели все, крыши нет. Все разбито, будем переезжать к родным, потому что сейчас жить там невозможно», — говорит он.

Выстоял после атаки и соседний дом, однако теперь помещение без окон, дверей. Остались только потрескавшиеся стены.

В результате атаки ранены три человека. Самому старшему 91 год. Внучка пострадавшего Анна говорит, уже отвезла старика к родственникам. Дедушка до сих пор не может оправиться после ночи.

Вражеский обстрел оставил 58 тысяч запорожцев без света. Сейчас энергетики проводят ремонтно-восстановительные работы.

