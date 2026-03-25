Массированная атака "Шахедов" на города запада Украины: что происходит во Львове и Франковске

Последствия атаки на Львов / © Садовий/Facebook

Реклама

Во Львове и Ивано-Франковске преодолевают последствия массированной атаки «Шахедов».

Об этом с места происшествия сообщают корреспонденты ТСН.

Последствия атаки России по Львову

Корреспондентка ТСН Маричка Кужик сообщила, что российский дрон атаковал жилой дом в центре Львова. Там сейчас продолжается ликвидация последствий попадания.

Реклама

Некоторые жильцы смогли уже попасть в свои квартиры и посмотреть, уцелело ли здесь что-то.

Местная жительница рассказала, что ее жилье практически разрушено, однако к счастью, люди не пострадали.

«Начала делать пиццу на кухне, а малышка была в ванной, мыла руки. Секунда. Пыль, дым. Оно влетело мне в котел газовый, я поняла, что он сейчас взорвется, оно горело. Собаку еле нашли, потому что я не видела ничего в пыли, схватила малышку и выбегала», — говорит местная жительница Наталья.

Также россияне атаковали еще один жилой дом на Сыхове.

Реклама

Всего накануне за помощью медиков обратились более 30 жителей. Сейчас в больницах медобъединения находится 7 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии. Еще трое пострадает госпитализированы в военный госпиталь.

Последствия РФ атаки по Ивано-Франковску

Корреспондент ТСН Алла Пасс сообщила, что сейчас в больнице находится 6-летний мальчик. Его госпитализировали вместе с воспитательницей детсада. Кроме ребенка, есть еще 5 раненых взрослых.

Медики отмечают, что людей поразили обломки «Шахеда».

«В городском перинатальном повреждены окна. Они здесь затянуты пленкой», — говорит корреспондентка ТСН.

Реклама

