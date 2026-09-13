Массированная атака «Шахедов» на запад Украины: Джонсон и дипломаты чуть не попали под удар

Атака беспилотников (иллюстративное фото) / © ТСН

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Российский дрон атаковал локомотив возле пункта пропуска «Ягодин» — всего в двух километрах от Польши. Еще один беспилотник попал по автозаправочной станции менее чем в километре от границы.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

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Локомотив стоял недалеко от пассажирского поезда Киев — Варшава возле одного из самых оживленных и загруженных пунктов пропуска. За считанные минуты до атаки этим участком успел проехать другой поезд с иностранными гостями — европейскими советниками, возвращавшимися с конференции дипломатами и учеными. Среди них был и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Еще одним дроном россияне ударили по АЗС, расположенной менее чем в километре от польской границы.

Обошлось без жертв. Легкие травмы получили два водителя, обгорели грузовики возле заправки. Сам пункт пропуска "Ягодин" не пострадал, однако временно приостановил работу, людей эвакуировали.

В Министерстве иностранных дел призвали партнеров серьезно отреагировать.

«Это террор Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО. Российские варвары стоят у ваших ворот, дорогие партнеры», — заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Россия усиливает удары по западу Украины

Большинство западных регионов находятся под атакой уже вторые сутки. Удары фиксировали в Звягеле, Тернополе, Хмельницком и Ивано-Франковске.

Накануне вечером “Шахеды” атаковали железнодорожные станции и поезда на Волыни — в Луцке и Ковеле. В Киевской области под ударом был Фастовский узел. Фактически карта российских атак совпадает с маршрутом поезда Киев – Варшава.

Военный аналитик Михаил Самусь считает, что эти удары пока не способны нанести стратегический ущерб, а их целью может быть прежде всего психологическое давление.

"Посмотрите, мы сейчас бьем уже по Западной Украине, создаем постоянное давление", - пояснил он.

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По словам эксперта, Россия пытается также создать иллюзию, что они способны перекрыть украинскую логистику.

Из-за дождя и тумана на запад Украины россияне запускали преимущественно обычные «Шахеды», летящие медленно и низко. С вечера субботы до утра воскресенья украинские силы ПВО сбили 405 целей из 453.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что около 80% беспилотников были нереактивными. По его словам, Россия использовала внезапность и большое количество дронов, что создало значительную нагрузку на украинскую ПВО.

Польша подняла F-35

Приближение российских дронов вплотную к Польше заставило реагировать тамошние Воздушные силы. В пограничных воеводствах около четырех утра звучали сирены, а в небо подняли истребители F-35.

Польские военные заявили, что в этот раз российские дроны границу не пересекли.

Игнат подчеркнул, что Украина передает союзникам информацию о воздушных целях.

«Украина делится практически всей информацией. Мы предупреждаем, если летит, сбиваем, но если долетает туда – они реагируют», – сказал он.

Европе придется изменять систему ПВО

Россия в последние недели активно атакует инфраструктуру вблизи границ с соседними странами. Под удары попадают также районы у Молдовы и Румынии, а румынская авиация вынуждена реагировать на российские воздушные цели.

Михаил Самусь считает, что у Европы пока недостаточно средств для борьбы с массовыми атаками дешевых беспилотников.

«Самая большая угроза для Европы — это как раз российские дроны. Против дронов у Европы очень мало возможностей противодействовать, потому что нужна система. Это реально изменение доктрины, изменение структур, формирование малой ПВО, которая фактически есть только у нас», — объяснил он.

По словам эксперта, приближение ударов к границам НАТО является еще одним аргументом для ускорения военной помощи Украине, в частности, передачи систем Patriot.

Польша также все серьезнее говорит о российской угрозе. Министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области, а во время визита в Киев снова поднял вопрос создания европейского легиона.

Впрочем, по словам Самуся, эта польская инициатива пока не получила поддержки Франции, Германии, Италии и Испании, считающих, что вопрос нужно более подробно обсуждать на уровне Евросоюза.

Напомним, российский удар по станции Ягодин у границы с Польшей мог быть направлен на дипломатический поезд, в котором незадолго до атаки находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности нескольких стран ЕС. В то же время в другом поезде, находившемся на станции в момент атаки, ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"РІЙ ШАХЕДІВ НА ЗАХІДНУ УКРАЇНУ! Джонсон і дипломати ЛЕДЬ НЕ ПОТРАПИЛИ ПІД ОБСТРІЛ".

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