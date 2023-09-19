Массированная ночная атака по Украине: в каких областях раздались громкие взрывы — подробности

В ночь на 19 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в ряде областей. К сожалению, есть "прилеты" во Львове и Кривом Роге.

Что известно о ночных взрывах на утро — в материале ТСН.ua.

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Взрывы были слышны в Хмельницкой области, Краматорске и Славянске Донецкой области, Львове, Одессе, Херсоне и Кривом Роге.

"Шахеды" атаковали Львов

Во время воздушной тревоги во Львовской области прозвучала серия взрывов. В частности, их было слышно в самом Львове и области. По данным ОВА, работала ПВО. Впрочем, в результате атаки было разрушено складское помещение, начался пожар. Пострадали два человека.

"По уточненным данным, из-под завалов во Львове достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

По словам мэра Львова Андрея Садового, из-под завалов на складе получили парня 26 лет.

"У пострадавшего открыт перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь", — сообщил мэр.

Городской совет добавил, что из-за атаки перекрыто движение транспорта по ул. Городоцкой. Там работают соответствующие службы.

"Внимание! Движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Здесь работает спецтехника и все соответствующие службы", — сказано в сообщении.

По предварительной информации, в направлении Львовской области летело 18 дронов "Шахед", 15 из них Силы ППК «Запад» сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области, отметил Козицкий.

"К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших", — проинформировал он.

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Взрывы в Кривом Роге

Также взрывы были слышны в Кривом Роге на Днепропетровщине. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о попадании в многоэтажное здание, возник пожар. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Руководитель Днепропетровского областного совета уточнил, что пожар возник на четвертом этаже здания, которое не находится в эксплуатации. Огонь уже ликвидировали спасатели.

По данным Воздушных сил, Россия нанесла удар по городу баллистической ракеей "Искандер-М". Боеприпас противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма.

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ПВО работала в Хмельницкой области

Во время ночной тревоги звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области. По сообщению Хмельницкой областной военной администрации, в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Впоследствии подтвердил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — заявил Тюрин.

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Россия атаковала Украину дронами и ракетой

По информации Воздушных сил, в ночь на 19 сентября враг применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М". Силам ПВО удалось сбить 27 из 30 вражеских беспилотников.

БПЛА противник запускал с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ), а также одну баллистическую ракету — с территории временно оккупированного Крыма, попавшую в Кривой Рог.

"В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении утром 19 сентября.

Напомним, собрали всю информацию о ночной атаке по Львову.

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