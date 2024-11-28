Массированная ракетная атака по Украине: все об ударах, "прилетах" и последствиях

Российские войска устроили массированную комбинированную атаку по Украине в ночь на 28 ноября и утром. Под вражеским ударом оказалась энергетика. В разных уголках страны раздавались взрывы, работала ПВО и есть "прилеты".

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Враг начал атаковать Украину еще в начале ночи. Сначала оккупанты применили ударные беспилотники "Шахед". Российские дроны кружили в центральных, северных и восточных областях. В частности, по беспилотникам работали силы ПВО Киева.

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А около 04:30 на российском аэродроме "Оленья" взлетели несколько бортов Ту-95МС и полетели в юго-восточном направлении. Уже в 05:19 во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Позже над Украиной было зафиксировано несколько типов групп ракет, летевших в разных направлениях.

В частности, под утро захватчики запустили с носителей в Черном море ракеты "Калибр". Взрывы раздались в Одессе, Ровно и Луцке.

Атака по энергетике

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, РФ нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины:

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине".

"Укрэнерго" срочно применило экстренные отключения электроэнергии. Последствия атаки уточняются.

В ДТЭК также подтвердили применение экстренных отключений света:

"Киев, Киевщина, Одесчина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света".

Попадание на Волыни

Российская армия нанесла удары по Волынской области.

"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть "прилеты", — сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий.

В области ввели экстренные отключения света.

Впоследствии Рудницкий сообщил, что россияне направляли ракеты по критической инфраструктуре. Обошлось без погибших. Есть поврежденные частные хозяйственные постройки.

"Также это повлияет на отключение электроэнергии на Волыни. В настоящее время временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов. Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы. Собран штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки. Запускаем в работу дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло. Все соответствующие службы работают над тем, чтобы быстрее возобновить тепло- и электроснабжение", – говорится в заявлении главы ОВА.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в части города исчезла электроэнергия.

"Прилеты" в Луцке

Впоследствии Полищук сообщил, что в Луцке зафиксировано несколько попаданий. Он отметил, что до отбоя разглашать нельзя, куда именно попал враг. Также известно, что:

пока не работает электротранспорт, отреагировать на ситуацию пытаются максимальным выпуском автобусов;

критическую инфраструктуру подключают к альтернативным источникам энергии;

школьники, обучающиеся в первую смену, перейдут на дистанционное обучение;

открыты "Пункты незламности".

Информацию о пострадавших нет.

Удар по Харькову

В Харькове были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов заявил о ракетной атаке и призвал находиться в укрытиях.

"Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из самых больших районов Харькова", — отметил мэр.

Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и остекление окон жилого многоэтажного дома.

Взрывы в Кропивницком

Взрывы прогремели и в Кропивницком. После этого в части города исчез свет и начались перебои со снабжением водой.

Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что враг бил по области ракетами и дронами. На месте взрывов соответствующие службы ликвидируют пожар. Жертв нет.

"Прошу быть бдительными. Не игнорировать тревоги. Экономно использовать электроэнергию. "Пункты незламности" работают", — отметил Райкович.

Атака по Сумской области

Враг ударил ракетой по инфраструктуре Шосткинской громады в Сумской области, сообщили в ОВА.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – добавили в администрации.

Атака на Николаевскую область

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате массированного ракетного обстрела есть отключения электроэнергии в области.

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области раздались взрывы. "Хмельницкоблэнерго" применило аварийные отключения света. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что силы ПВО уничтожили в области пять вражеских ракет.

"В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" применила экстренные отключения. Повреждены также хозяйственные помещения. Сообщения о погибших, травмированных не поступали", – говорится в заявлении Тюрина.

Атака на Киев и область

В Киеве утром были слышны мощные взрывы. Работали силы ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

Киевская ГВА сообщила, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовик. Обошлось без пожара. Обломки упали и в Днепровском районе.

Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки уточняются.

"Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования и беспилотники разного типа. Воздушную тревогу в столице объявили почти в полночь из-за угрозы БпЛА с восточного направления. Тревога продолжалась почти 9 с половиной часов. Ближе к утру российские воздушно-космические силы выполнили пуск ракет Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям. В результате противовоздушного боя все вражеские цели, угрожавшие Киеву, были уничтожены (точное количество и тип применяемого вооружения обнародуют в отчетах Воздушные Силы)", – проинформировали позже в ГВА.

Взрывы в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске произошли мощные взрывы. По информации корреспондентки ТСН, это было несколько громких взрывов. В то же время, мониторинговые каналы информировали о взрывах и на территории области.

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Оныщук сообщила, что "объекты критической инфраструктуры Прикарпатья снова стали целью вражеской ракетной атаки".

"Работали силы противовоздушной обороны. Зафиксированы повреждения частных домов. К счастью, предварительно обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения света. На места выехали соответствующие службы", – говорится в заявлении.

Взрывы во Львовской области

Сильные взрывы слышали во Львовской области. В частности, громко было около города Стрый.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали впоследствии", – сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Позже чиновник сообщил, что из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине без электроснабжения остались 523 тыс. абонентов.

Удары по Ровенской области

В Ровно раздалась серия взрывов. Над городом поднялся дым. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявил о ракетной атаке на Ровенщину.

"В области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района переводим на дистанционное обучение", – говорится в заявлении главы ОВА.

Удар по Винницкой области

Россияне атаковали Винницкую область 28 ноября. Первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что травмирована женщина.

"В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль", — добавила Заболотная.

Все соответствующие службы работают по профилю.

Херсон обесточен

Из-за массированной ракетной атаки во многих регионах Украины аварийные отключения электроэнергии. Херсон тоже обесточен, сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.

"Электротранспорт временно не работает, возможны перебои с водой. Специалисты работают над стабилизацией ситуации. Мы будем информировать о процессе восстановления электроснабжения", – говорится в заявлении.

Ракетный удар по Одесской области

Враг атаковал Одесчину ракетами, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек. Также из-за падения обломков одной из ракет в области загорелась сухая трава, пожар прекратился без привлечения ГСЧС. В Одессе загорелось гаражное помещение, спасатели работают над ликвидацией последствий.

Позже в Одесском горсовете уточнили, что в результате атаки травмированы трое местных жителей, среди них 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

В Одесском районе повреждено не менее 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили. В одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.

Последствия атаки на Одессу 28 ноября/Фото: Олег Кипер

Последствия атаки на Одессу 28 ноября/Фото: Олег Кипер

Последствия атаки на Одессу 28 ноября/Фото: Олег Кипер

Житомир остался без света

В результате ракетной атаки обесточен Житомир, сообщили в "Житомирводоканале". Сейчас там подключают свои объекты водоотведения к генераторам.

"Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания. В случае, если до 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, мы будем подключать их к альтернативным источникам питания", – говорится в заявлении.

Повреждения в Черновицкой области

Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области, сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк.

"В результате падения обломков повреждено несколько жилых домов в Днестровском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Детали – позже", – написал глава ОВА.

Из-за атаки опаздывают поезда

Из-за обесточивания в результате российской атаки произошли обесточивания отдельных участков железной дороги, и на более чем час опаздывают поезда "Укрзализныци".

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы. Отставание от графика будем постепенно сокращать", – заявили в компании.

В то же время более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию. Ситуация с движением стабильная и контролируемая.

Задерживаются следующие поезда:

№19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+1:23)

№67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пасс. (+01:23)

№77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пасс. (+1:11)

№1/2 Харьков-Пас.-Ивано-Франковск (+1:02)

№003/004 Запорожье-1-Ужгород (+01:40)

№97/98 Киев-Пасс.-Ковель-Пасс. (+0:54)

№201/202 Харьков-Пасс.-Ворохта (+01:02)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:38)

№351/352 Киев-Пасс.-Кишинеу (+0:30)

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:24)

№181/182 Ивано-Франковск-Днепр-Главный (+0:15)

№103/104 Львов-Краматорск (+0:13)

№25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:10)

№135/136 Одесса-Главная-Черновцы (+0:10)

№43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:08)

№67/68 Киев-Пасс.-Варшава-Восточная (+0:08)

№47/48 Ужгород-Запорожье-1 (+0:08)

№63/64 Львов-Харьков-Пасс. (+0:06)

№111/112 Львов-Изюм (+0:05)

Реакция Офиса президента на атаку

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Сети, что россияне продолжают тактику террора:

"Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Им помогали их сумасшедшие союзники, в том числе из КНДР. Сейчас россияне совершают комбинированный обстрел страны. Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать".

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