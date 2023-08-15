Массированная ракетная атака по западу Украины: эксперты назвали причины и возможные цели

Сегодня утром, 15 августа, Россия нанесла один из самых мощных ракетных ударов за время войны по западным регионам нашей страны. От масштабной ночной ракетной атаки пострадали города, которые ранее не обстреливались врагом. В общем, обстрелам подверглись 8 регионов страны.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему оккупанты сменили тактику обстреливая ракетами Львовщину, Волынь и Ивано-Франковскую область.

Сменили тактику, потому что Киев не по зубам

Как отмечают эксперты, враг несколько изменил свою тактику.

"Раньше, какая бы ни была атака, то большая часть ракет врага летели именно на Киев. Сегодня они сменили тактику. Думаю, что до россиян наконец дошло, что пробить ПВО Киева — им не под силу. Поэтому они решили изменить регион обстрелов. Думаю, там они ищут резервы ВСУ и западное вооружение, от которого зависит боеспособность наших частей и способность ведения наступательной операции. Поэтому, да, это действительно была массированная атака, когда почти все ракеты были направлены на западные регионы — Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская области", — рассказал сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

Ужасные последствия вражеского ракетного удара по западному региону/фото ГСЧС Украины

Охотятся на вооружение и аэродром

Эксперт подчеркивает, что россияне ударили по двум приграничным областям – Львовской и Волынской, где может быть западное вооружение. В каждой из этих областей есть железнодорожный путь и большое количество автомобильных переходов, где также может быть транспорт с помощью партнеров.

"А в Ивано-Франковской области, как уже ранее отмечалось, находится военный аэродром, где наши пилоты ждут отправки на обучение в США. Но в тот аэродром очень сложно попасть и он хорошо защищен, а еще так расположен, что не каждая ракета его найдет. Нужно понимать, что у врага тоже работает разведка. И, к сожалению, в нашем обществе есть определенный процент лиц, сдающих координаты мест хранения. Поэтому они (россияне – ред.) и наносят огонь по этим городам. Они не могут перекрыть этот канал, но максимально пытаются его уничтожить. Поэтому на этот раз целью стал запад страны", — рассказывает Олег Жданов.

Перехваленные "Кинжалы"

Вражеские ракеты попадают в жилые дома. Например, на Ивано-Франковщине обломки ракеты упали на частный дом в обычной деревне. А во Львове ракета попала в детскую площадку посреди двора, оставив там глубокую воронку и повредив многие жилые дома.

"После предпоследней атаки по Украине с использованием "Кинжалов", выяснилась еще одна особенность этих ракет – у них минимальная дальность, и за 900 километров их точность падает. Они километр не долетели до места, куда, скорее всего, были направлены. Поэтому здесь многое зависит от особенности оружия — точности наведения и его эффективности. А второй момент, мы же взрослые люди, и понимаем, что не все можно обнародовать", — говорит военный эксперт.

Ракета на границе с Румынией

В это утро одна из российских ракет пролетела совсем рядом с границей Румынии. Но по словам эксперта, не следует ожидать реакции румынской стороны.

"Никакой реакции со стороны Румынии не будет. Почему? Потому что Румыния действует четко в рамках НАТО. Если и будет какая-то реакция на пролет ракеты рядом с границей этого государства, то лишь коллективная реакция от НАТО. Думаю, что румынская сторона вряд ли будет вести какую-нибудь самостоятельную политику. Они часть единой системы безопасности, которую им гарантирует НАТО. Поэтому там и будут принимать решения — что говорить, а что не говорить", — отмечает Олег Жданов.

Под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке/фото ГСЧС Украины

Хотели ударить по пилотам

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" говорит, что удар оккупантов по Коломыйскому району Ивано-Франковской области связан с тем, что там находится аэродром, по которому враг уже бил "Кинжалами".

"Известно, что на этом аэродроме находились пилоты, которые готовились к отъезду на учебу на самолетах F-16. Тогда враг ударил по Коломыйскому району "Кинжалом" на предупреждение, чтобы попасть по пилотам. Я так понимаю, что после этого россияне провели доразведку и ударили повторно ", – рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

Шахеды – для дешевого террора

Относительно атаки по Львову, где враг попал в детскую площадку посреди жилых домов, эксперт говорит, что может быть фактор проблемы с точностью при запуске ракет.

"Я плохо знаю Львов и не знаю, что там рядом находится. Но я могу сказать, что россияне целенаправленно совершают террористические акты против гражданского населения. Каждый их обстрел – это террор против гражданского населения. Но здесь нужно понимать, что для целенаправленного террора они используют более дешевые средства, а именно дроны-камикадзе типа шахед. А ракеты используют тогда, когда нужно поразить какую-то важную или стратегическую цель, потому что стоимость ракеты – это миллионы долларов", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

Во Львове после ракетного удара вспыхнул пожар на чердаке в пятиэтажном жилом доме/фото ГСЧС Украины

Ракеты с дефектами

Он добавляет, что ракеты россияне сейчас очень быстро производят и от этого хромает их качество.

"Это делается очень быстро, аврально, без технического контроля. Они его просто не проводят! Качество этих ракет очень сомнительно. У таких боеприпасов много дефектов, низкие характеристики, по точности они дают достаточно серьезные ошибки. Поэтому я не исключаю, что это могло быть отклонение от цели, назовем это так. В общем, не секрет, что сейчас в Украину поступает от партнеров необходимое нам вооружение, оборудование, боеприпасы, поэтому, возможно, у врага была об этом информация и он пытался нанести такие удары по западным регионам", — подытоживает Александр Коваленко.

Сколько это будет продолжаться

В воздушных силах ВСУ говорят, что враг пытается поразить не только военные, но и гражданские и инфраструктурные объекты, объекты топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры.

"Статистика свидетельствует о том, что ракетные удары врага будут наноситься столько, насколько способна российская промышленность производить ракеты и получать дроны-камикадзе, которые они сейчас пытаюсь делать у себя", — отметил сайту ТСН.ua Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о последствиях ночной атаки по Украине: в ОП рассказали о количестве погибших и пострадавших.

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