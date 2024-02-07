Массированная ракетная атака РФ по Украине: где раздаются взрывы – все подробности

Во время обстрела по Украине Польша поднимала авиацию на перехват российской ракеты.
Утром 7 февраля Россия массированно атакует украинские города ракетами. В результате обстрела пострадали и жертвы, а также серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.
Что известно по состоянию на 08:30 – читайте на сайте ТСН.ua.
Взрывы звучали, в частности, в Киеве и области, в Павлограде и Кривом Роге на Днепропетровщине, Николаеве, Харькове, Львовщине и Ивано-Франковской области.
- В Киеве: в Голосеевском районе предварительно горит многоэтажка. Частично обесточен Днепровский район столицы. Местные сообщают о перебоях с водоснабжением. По меньшей мере двое пострадавших.
- В Харькове предварительно попадание в Слободском районе – повреждена нежилая инфраструктура.
- В Николаеве от атаки беспилотника повреждены объекты инфраструктуры газовые и водопроводные сети. 20 домов остались без крова. Один человек погиб.
- В Новомосковском районе Днепропетровщины обломки дрона, предварительно, повредили коммунальное предприятие.
Во время обстрела по Украине Польша поднимала авиацию на перехват российской ракеты, которая, по данным Львовской ОВА, была в 20 км от границы Польши. Но впоследствии враждебная цель изменила курс.
"Ракета, которая летела в сторону границы с Польшей, изменила курс и двигается в направлении областного центра. Позаботьтесь о себе и родных", — сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.
Напомним, Россия массированно атакует ракетами Киев. Все, что известно о ситуации в столице – читайте ЗДЕСЬ.
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