Массированная ракетная атака: Жданов объяснил логику ударов россиян

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время очередной массированной атаки в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по Украине более 60 ракет.

За последние три месяца это наименьшее количество ракет, выпущенных Россией по Украине во время массированного ракетного удара. К примеру, 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты. По числу это превысило все ракетные удары с 24 февраля. А 15 ноября Россия атаковала Украину 96 ракетами. Причем с октября враг совмещал ракетные удары с атаками дронами.

Однако не в этот раз. В пятницу, 16 декабря, Россия избивала по Украине исключительно ракетами. Атака дронами на Киев была в среду ранним утром, 14 декабря. Тогда враг атаковал столицу 13 дронами. Скорее всего, Россия применила дроны в среду, 14 декабря, для обнаружения наших систем ПВО, чтобы понять, где наиболее плотная ПВО и как ее можно обойти.

Об этом говорится в интервью ТСН. ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, то, что ватаке 16 декабря не участвовали дроны, может свидетельствовать о нескольких вещах.

Во-первых, скорее всего, с дронами проблема. Пока их недостаточно, чтобы применять.

Во-вторых, возможно, Россия подготовила достаточное количество ракет.

В интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный среди прочего рассказал, что пока коэффициент украинского ПВО – 0,76.

"И россияне используют этот коэффициент эффективности, когда планируют свои атаки. Это значит, что вместо 76 ракет они запускают 100, а 24 проходят и достигают цели. А что две ракеты делают с электростанцией? Два года не будет работать. Так что его надо строить", – отметил Валерий Залужный.

По словам Олега Жданова, так во время очередной массированной атаки россияне выпускают много ракет, их может быть до 100. И они их запускают волнами.

"Они бы их запустили одновременно, это было бы наиболее эффективно для них, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Тогда бы не хватало средств поражения. И та часть ракет, которая превышает возможности ПВО, она просто долетела бы до цели. Но у РФ нет столько носителей., чтобы одновременно запустить такое количество ракет.Поэтому у нас здесь такие, я бы сказал, противовоздушные "войны" происходят, в том смысле, что россиянам нужно перезаряжать эти самолеты, поэтому они и наносят удары волнами.И мы перезаряжаем нашу ПВО, чтобы отбивать эти волны. И здесь, кто кого опередит. Такая вот гонка на опережение в плане защиты Украины, а у них – в плане ракетного удара по Украине", — заключает Олег Жданов.

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