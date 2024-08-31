Массированная воздушная атака РФ по Харькову: что известно о жертвах и что происходит на местах прилетов (фото)

В пятницу, 30 августа, посреди белого дня Россия нанесла массированный удар по Харькову, атаковав авиационными бомбами ФАБ гражданскую инфраструктуру, в том числе многоэтажки. По последним данным, из-за обстрела страны-террористки погибли шесть человек, пострадали 97, из них — 22 несовершеннолетних.

Что известно об обстреле по состоянию на обед 31 августа, жертв и в каком состоянии пострадали — читайте на ТСН.ua.

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Сотня пострадавших и шесть погибших: что известно о последствиях атаки РФ на данный момент

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на следующий день уточнил, что Россия начала обстреливать город 15:40. Враг совершил авиационный обстрел ФАБ-500 в пяти локациях, а именно в Индустриальном, Слободском и центральной части города.

"Повреждены 82 многоквартирных домов, 11 частных домов, 3 админздания, 2 учебных заведения, 47 торговых заведений, 57 автомобилей, 2 складских помещения, 10 гаражей 1- помещения предприятия. Пострадали 97 человек, из них 22 несовершеннолетних. У пяти детей состояние. удовлетворительное, у 17-летней девушки — тяжелое", — сообщил чиновник.

По уточненным данным правоохранителей, погибли 6 человек : мужчина 74 лет, девушка 18 лет, ребенок 14 лет, женщина 73 лет, мужчина 49 лет и деблокированная последней женщина, данные устанавливаются.

Массированный удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года / Фото: Associated Press

Массированный удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года / Фото: Associated Press

Среди жертв обстрела — 18-летняя художница и мать военного

Украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что во время российских обстрелов в Харькове погибла юная и одаренная художница Ника Кожушко. Девушке было всего 18 лет.

"За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", — написал он и прикрепил последнюю картину девушки.

Последний рисунок Ники Кожуко

Также стало известно, что сережка погибших в результате удара россиян — мать военного, проживавшая в 12-этажном жилом доме. Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, тело женщины обнаружили на 10-м этаже поврежденного дома.

"Он, военнослужащий, приехал на место, как только узнал о трагедии. Но узнать мать было невозможно — поэтому наши криминалисты сравнили ДНК-профили погибшей с искавшим мать мужчиной, и они совпали. Женщине был 71 год, она буквально сгорела в собственной квартире из-за вражеского удара авиабомбой", — говорится в его сообщении.

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В городе объявлен траур по погибшим

В субботу, 31 августа, местные власти объявили траур в Харьков по погибшим в результате российских обстрелов.

Мэр Игорь Терехов отметил, что среди погибших есть 14-летняя девочка, которая была вблизи детской площадки. Ранения получили 80 человек, среди них — 22 детей, включая десятимесячного младенца.

"Сочувствую всем, кто потерял своих родных и близких. Сегодня в Харькове объявлен траур", — написал он.

Массированный удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года / Фото: Associated Press

Массированный удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года / Фото: Associated Press

В каком состоянии пострадали

По данным Харьковской областной военной администрации, 97 человек обратились за медицинской помощью, из них большое количество – дети. Больше всего жертв и разрушений в результате удара по подъезду 12-этажного дома.

"Я стою в этом квартале и вижу, как люди приходят забирать вещи. У них – осколочные ранения рук, ног", – сообщила корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко.

По ее словам, более 40 раненых людей находятся в медучреждениях, из них 20 – в крайне тяжелом состоянии. В частности, ампутации, кровопотери.

Новости ТСН 00:00 31 августа. Жертвы обстрела в Харькове, освобождение Олещука, первое золото

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