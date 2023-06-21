Массированные атаки дронов на Москву и Подмосковье: Фейгин сделал неожиданное предположение, кто за этим стоит

Почти ежедневные пожары и участившиеся атаки беспилотников в России вблизи стратегических объектов стали системным явлением, на очереди — рельсовая война.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин, анализируя сегодняшнюю атаку дронов по объектам в Подмосковье. Напомним, с конца мая – это уже вторая атака БПЛА по Подмосковью.

По предположению Фейгина, к этому могут быть причастны не только разведывательные сообщества Украины, но и ДРГ, действующие на территории России.

"На территории России безусловно есть диверсионные группы, которые запускают беспилотники по стратегическим объектам. В России есть "молекулярные" группы, которые являются подпольем. Например, радикальные граждане – оскорбленные индивидуалисты. Но это не массовое явление, - говорит Фейгин, ссылаясь на свой анализ событий. - При этом мы живем в таком мире, где возможности одного человека часто могут равняться армейским возможностям".

И добавляет: "Например, если у тебя в руках БПЛА и ты способен начинить его взрывчаткой, а потом направить его на объект, который сдетонирует – такие люди подменяют собой украинскую сторону. Они считают так, мол, Россия все равно обвиняет во всем Украину, поэтому почему бы не сжечь что-то.Те, кто поджигал военкоматы в России – это же не украинские агенты. Военкоматы жгли обычные люди. То есть в этой ситуации с бесппилотниками к атакам могут быть причастны "самоделкины". Я могу об этом говорить, анализируя то, что мне анонимно пишут в Telegram. Не знаю, что это за люди – сотрудники ФСБ или провокаторы".

Обиженных хватает

На вопрос о том, что это за обиженные россияне-одиночки, которые могут быть причастны к резонансным атакам, Фейгин ответил нам так: "Российские тоталитарные власти оскорбляют налево и направо. Кого-то незаконно отправили на фронт, кого-то уволили с работы, у кого-то забрали имущество. То есть, разные люди работают ради одной большой цели. Такие граждане могут это делать не для того, чтобы свергнуть Путина, а из-за ощущения безысходности . Мне известно о случае, когда человека не выпустили за границу по надуманным поводам. Такой человек может сильно огорчиться. Знаю, что он собирался заниматься подобными вещами, он мне писал на почту моего канала. То есть я понимаю мотивацию. Каждый день мне приходит 500-600 писем…"

А вот на вопрос о том, продолжатся ли атаки на Подмосковье и на Москву, Фейгин отвечает так: "В случае с Украиной как противником и в случае с подпольем все зависит от неуспехов российской армии на фронте. Чем сильнее будет проигрывать Москва, тем крепче будет удар. Нет ничего проще, чем поджигать. Знаменитый "красный петух" — лучшее средство. Когда горят военные объекты — нет ничего эффективнее.Пожары случаются ежедневно, но, думаю, следующим этапом будет рельсовая война, когда полетят рельсы, по которым перевозят войска ”.

Атаки на Подмосковье: что известно

Напомним, сегодня, 21 июня, министерство обороны России сообщило, что несколько БПЛА пытались атаковать объекты в Подмосковье. По открытым данным, дроны упали вблизи воинской части.

Как известно, в конце мая на Подмосковье была совершена еще одна атака.

В Министерстве обороны РФ, конечно, обвинили Украину в массированной атаке по Москве и Подмосковью. Там заявили о якобы восьми беспилотниках, которые были все сбиты. Впрочем, пропагандисты пишут о 25 БпЛА, а очевидцы – о 32.

Об этом шла речь в сообщении Минобороны РФ за 30 мая.

"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", — говорится в сообщении.

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