Массированные атаки на Харьков: какие последствия обстрелов и что известно о пострадавших и погибших

Россияне атаковали Харьков / © ТСН

Реклама

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В Киевском районе города повреждено по меньшей мере 13 зданий, выбито более 120 окон в квартирах и еще 11 в подъездах. Ударная волна также повредила фасад и окна детского заведения, пострадали несколько автомобилей. Разрушение есть и на предприятии — в производственном здании и складах возникли пожары. Есть потерпевшие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«На месте телесные повреждения получили три человека. Это три человека от 50 до 60 лет. Это сотрудники находившихся на территории предприятий. У двух из них острые реакции на стресс, у третьего ушибы коленного сустава. Предварительно, для удара враг использовал БПЛА», — говорит представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Реклама

Последствия обстрела Харькова / © ТСН

Это уже вторая атака за последние дни. В больницах города до сих пор семеро ранены в эти выходные, среди них девушка-подросток. Она находится в тяжелом состоянии. Российские дроны ударили по городу, повлекшие многочисленные разрушения. Два человека тогда погибли, еще 26 получили ранения Оккупанты целенаправленно атаковали военный госпиталь, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права. Пострадали и медики, и пациенты. Впрочем, по состоянию на данный момент операции в поврежденном заведении уже возобновили.

Наибольшие разрушения из-за этой атаки получили Шевченковский и Холодногорский районы.

В Шевченковском районе погиб 67-летний мужчина. Он услышал звук дронов и бежал искать безопасное место. Но его привалило обломками стены и крыши. Родственника, находившегося рядом, освободили спасатели. По-соседству под развалинами собственного дома погибла еще одна пенсионерка. Чтобы узнать женщину, следователям пришлось брать ДНК-образцы у ее сына.

«Тамара была удивительным человеком, работала в кукольном театре. Мы дружили. Сыну, конечно, повезло Андрею. Что его не было дома. Но это трагедия, конечно, безумие», — говорит сосед погибшей.

Это была очень долгая ночь, так говорят и в военном госпитале города, который тоже стал целью российских террористов. Сюда со всего города мчались бригады скорой, ГСЧС, полиция и волонтеры и неравнодушные горожане.

«РФ совершила преступление, с нарушением международного права и Женевской конвенции. Госпитали и лечебные учреждения в области и в городе обстреливаются уже не в первый раз. Это акт терроризма со стороны войск РФ», — говорит Эдуард Хорошун, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

Военный госпиталь после атаки дронов / © ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: