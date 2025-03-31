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Массированные атаки на Харьков: какие последствия обстрелов и что известно о пострадавших и погибших
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. Что известно о последствиях?
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В Киевском районе города повреждено по меньшей мере 13 зданий, выбито более 120 окон в квартирах и еще 11 в подъездах. Ударная волна также повредила фасад и окна детского заведения, пострадали несколько автомобилей. Разрушение есть и на предприятии — в производственном здании и складах возникли пожары. Есть потерпевшие.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
«На месте телесные повреждения получили три человека. Это три человека от 50 до 60 лет. Это сотрудники находившихся на территории предприятий. У двух из них острые реакции на стресс, у третьего ушибы коленного сустава. Предварительно, для удара враг использовал БПЛА», — говорит представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Это уже вторая атака за последние дни. В больницах города до сих пор семеро ранены в эти выходные, среди них девушка-подросток. Она находится в тяжелом состоянии. Российские дроны ударили по городу, повлекшие многочисленные разрушения. Два человека тогда погибли, еще 26 получили ранения Оккупанты целенаправленно атаковали военный госпиталь, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права. Пострадали и медики, и пациенты. Впрочем, по состоянию на данный момент операции в поврежденном заведении уже возобновили.
Наибольшие разрушения из-за этой атаки получили Шевченковский и Холодногорский районы.
В Шевченковском районе погиб 67-летний мужчина. Он услышал звук дронов и бежал искать безопасное место. Но его привалило обломками стены и крыши. Родственника, находившегося рядом, освободили спасатели. По-соседству под развалинами собственного дома погибла еще одна пенсионерка. Чтобы узнать женщину, следователям пришлось брать ДНК-образцы у ее сына.
«Тамара была удивительным человеком, работала в кукольном театре. Мы дружили. Сыну, конечно, повезло Андрею. Что его не было дома. Но это трагедия, конечно, безумие», — говорит сосед погибшей.
Это была очень долгая ночь, так говорят и в военном госпитале города, который тоже стал целью российских террористов. Сюда со всего города мчались бригады скорой, ГСЧС, полиция и волонтеры и неравнодушные горожане.
«РФ совершила преступление, с нарушением международного права и Женевской конвенции. Госпитали и лечебные учреждения в области и в городе обстреливаются уже не в первый раз. Это акт терроризма со стороны войск РФ», — говорит Эдуард Хорошун, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона.
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