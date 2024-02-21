Массированные атаки на Украину: какими секретами напичканы российские "Цирконы", "Кинжалы" и БпЛА

Уже почти два года идет полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины. Наша ПВО сбивает ракеты и беспилотники, которыми враг атакует мирные города. Сбитое железо попадает на исследования в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ), где эксперты устанавливают, чем именно атакуют оккупанты наши дома и инфраструктуру.

Сайт ТСН.ua узнавал, какие секреты скрывают вражеские БпЛА, сколько продолжаются исследования боеприпасов и как экспертам удалось установить факт обстрела Киева ракетой "Циркон". Оказывается, такую сбили в районе столицы не одну.

Об этом нам рассказал во время интервью Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз

Что из оружия попадает на исследование

– Чем именно враг обстреливал Киев за два года войны, обломки каких типов ракет исследовали специалисты вашего института?

– С начала войны Россия использует против Украины практически все типы и классы ракет, которые у них есть – это тысячи ракет разных типов. Экспертами КНИИСЭ исследовались и продолжают поступать для анализа части и обломки "Калибров" и "Кинжалов", ракет серии "Х", как современные ( Х-101, Х-555, Х-59 ), так и противорадиолокационные ракеты советского образца "Х- 31" и "Х-58".

Объектами исследований становятся крылатые ракеты типа "Искандер-К", ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", а также "Точки-У". Исследуются ракеты береговых комплексов "Бастион" — "Оникс", РСЗО — " Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо-С", ракеты зенитных ракетных комплексов "С-300" и другие.

Отдельный сегмент исследований составляют беспилотные летательные аппараты. Ударны БпЛА типа "Shahed 131", большое количество "Shahed 136" и сейчас имеем объекты исследования по факту первого использования "Shahed-236". Среди разведывательных "вражеских птиц" наиболее часто встречаются в наших исследованиях БПЛА "Картограф", "Орлан-10" и "Supercam".

Части и обломки российских ракет Х 101/ фото ТСН.ua

Идентификация "Кинжалов"

– Сколько раз над Киевом сбивали вражеские "Кинжалы"? Как удалось установить, что это именно этот тип ракет?

– Нашим Институтом не ведется статистика о количестве сбитых российских ракет, однако по факту исследований частей и обломков "Кинжалов" проведен целый ряд экспертиз.

Собственно, в процессе исследования одной из основных задач экспертов является идентификация применяемых ракет. Это определяется путем исследования маркировок, характерных особенностей конструкции изделия и его составляющих, специфических узлов и агрегатов, имеющейся микроэлектроники, схем компоновки частей, состава металла и состава взрывчатого вещества, всех имеющихся материалов ракеты, например уплотнителей, и других использованных экспертных методов. Довольно часто эти части и обломки сложны для экспертного исследования из-за их физического состояния, но специалисты работают очень детализированно и тщательно с целью предоставления правоохранительным органам максимально полной информации.

Что касается идентификации "Кинжалов", то в отдельных случаях тип ракеты подтверждался маркировкой, в другом — строением и характерными особенностями уцелевшей боевой части и также были случаи, где анализировался состав металла, который был идентичен результатам предыдущих исследований, собственно уже подтвержденных случаев применения "Кинжалов".

Части и обломки российской ракеты типа Циркон с маркировками/фото ТСН.ua

Столицу атаковали две ракеты "Циркон"

– Расскажите об обломках ракеты "Циркон", как удалось установить, что это было именно это новейшее оружие окупантов? В ней есть какие-нибудь особые детали или механизмы?

- 7 февраля 2024 года Россия атаковала Украину как минимум двумя ракетами 3М22 "Циркон" Киев и Киевскую область. Подтвердить это удалось путем анализа данных маркировки частей и обломков реактивного двигателя и рулевых механизмов ракет, идентификации узлов и деталей, особенностей типа оружия.

Визуальная модель гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" / Фото: Украинский милитарный портал

Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Микроэлектроника почти не сохранилась и практически не подвергается анализу из-за физических повреждений.

Сейчас завершаем осуществление мер по определению состава металла фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можно сказать, что характеристики оружия не соответствуют действительности. После завершения всех исследований сможем предоставить уже финализированный вывод.

Части и обломки российской ракеты типа Циркон/фото ТСН.ua

– Можно ли установить по обломкам дату изготовления ракеты?

– Это зависит от информации, которую удается получить. Иногда дата изготовления считывается с маркировки, в других случаях мы можем работать с идентификацией элементов. Самая распространенная практика – это значение квартала и года даты производства, номера изделия партии и подобные данные. Скажем, если электронный компонент был изготовлен в 2023 году, то соответственно ракета, в которой он содержался, была собрана не раньше этой даты.

Все это очень разные случаи. Случается и то, что в результате поражения средствами противовоздушной обороны от российских ракет остаются совсем мелкие детали без маркировки и какой-либо идентификационной информации, в таких случаях установить дату изготовления практически невозможно.

Зачем для обломков ракет рентген

– Сколько вашим специалистам нужно времени, чтобы определить тип сбитого боеприпаса?

– Время, необходимое для определения типа сбитого боеприпаса, зависит от нескольких факторов, таких как общая сложность исследования, количество объектов, интересующие органы досудебного расследования. Наши специалисты имеют достаточный опыт, чтобы осуществлять все процессы максимально быстро, однако и для начала исследований нужен рентген, чтобы проверить, не применил ли враг какие-то скрытые угрозы и чтобы исследование содержания уцелевших элементов оружия было безопасным.

Кроме того, назначается много комплексных экспертиз, к выполнению которых привлечены эксперты разных специальностей. Поэтому продолжительность исследования зависит от конкретного случая. В военных экспертизах, когда важно оперативно реагировать, процесс может быть ускорен, но точное время может зависеть от конкретных обстоятельств.

Исследование микроэлектроники из бортового самописца/фото ТСН.ua

Стали ли "Шахеды" совершенными

– В социальных сетях пишут, что российские дроны стало труднее сбивать из-за усовершенствованной системы управления. Так ли это?

– Мы исследуем БПЛА, атакующие Украину, с самого начала их использования. Видим и понимаем все происходящие в них изменения. Первые беспилотники, которые мы идентифицируем как Shahed-136 полностью иранского производства имели маркировку "M" и номер. В дальнейшем был переходный вариант с буквой "Ы", их составные части производили в Иране, но собирали уже в России. И в последнее время мы фиксируем также беспилотники с маркировкой "К". Они уже российского производства. Изменился состав боевой части, отдельные системы и составляющие, но о существенной модернизации речь не идет. Со своей стороны мы максимально сотрудничаем с военными, чтобы при необходимости предоставлять всю необходимую информацию, которая могла бы способствовать усилению эффективности работы украинской ПВО.

Объекты исследования экспертов микроэлектроника с российского оружия / фото ТСН.ua

Для чего трекеры в "Орланах"

– Действительно ли дроны врага оборудованы системой связи и могут передавать координаты с места своего падения?

– В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах (типа "Орлан-10") обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавно сбитые образцы БпЛА, предоставленные на исследования. Это свидетельствует о том, что врагом используются дроны не только для общего сбора информации, но и для отслеживания его местонахождение и определения координат.

Объекты исследования экспертов микроэлектроника с российского оружия / фото ТСН.ua

Откуда комплектующие в дронах – география шокирует

– Часто поднимается тема наличия иностранных комплектующих в ракетах и дронах противника. Что именно находили и из каких стран?

– Компоненты, составляющие основную высокотехнологичную часть ракет и дронов, производятся не в России, а в других странах. Речь идет о системах навигации, элементах управления, микросхемах для наведения, различных чипах, датчиках, платах и других комплектующих. Страны, компании которых производят соответствующие компоненты, в основном, США, Германия, Австрия, Ирландия, Канада, Нидерланды, Тайвань, Китай и другие.

– Каким образом Россия может получать такие комплектующие?

– Как микроэлектроника попадает в Россию – это вероятно незаконные пути и посредничество третьих стран. Видим и то, что отдельные компоненты для врага очень необходимы и запасы их иссякают, поэтому информацию о производителе они максимально скрывают.

Лазерная затирка маркировки на микроэлектронике в русском дроне / фото ТСН.ua

В одном из разведывательных беспилотных летательных аппаратов в блоке, отвечающем за фиксацию, обработку и передачу видеоинформации, маркировку отдельных микроэлементов, то есть специфических чипов, уничтожено лазером. Эти компоненты, очевидно, не имеют аналогов и являются критическими для врага. Кроме того, многие электронные компоненты действительно могут быть двойного назначения. Санкции работают, но, конечно, нам хочется, чтобы они работали еще действеннее и быстрее.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о воздушных тревогах из-за баллистики: почему угроза теперь не только от "Кинжалов" и чем опасны ракеты KN-23 ?

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