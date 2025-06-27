Массированные атаки "Шахедами": почему сбивать дроны становится тяжелее и как можно им противодействовать

Россия массированно атакует Украину дронами / © tsn.ua

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В Украине пытаются найти эффективные средства противодействия «шахедному» террору России. Только за 20 дней июня Россия запустила по Украине более трех с половиной тысяч ударных дронов. Враг успешно масштабировал производство смертоносных иранских БПЛА и в дальнейшем будет увеличивать количество и интенсивность атак по украинским городам. Времени на поиски защиты осталось мало, предостерегают специалисты. Хорошая же новость в том, что производить противошахедное оружие украинцы могут сами.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

В чем опасность новой тактики РФ

Российские атаки по крупным украинским городам в июне стали заметно страшнее. Россияне изменили тактику и теперь вместо рассеянного удара практически по всей Украине, выбирают один-два города, куда направляют сотни шахедов и десятки ракет, перегружая систему ПВО.

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Методы защиты, которые использовали до недавнего времени, теряют эффективность. «Шахеды» становятся более сложными для обезвреживания системами РЭБ. Летят в основном на высоте около двух километров и пулеметной очередью мобильных огневых групп их уже не достать. На определенную цель ударные дроны пикируют с большой высоты всем роем.

Дальше будет хуже и времени уже почти не осталось, предупреждает специалист по связи для армии Сергей (Флеш) Бескрестнов: «Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия с такой динамикой разнесет нам всю страну „Шахедами“. Они очень масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству, и оборонительным сооружениям конец».

Как противодействовать атакам РФ

Основным средством противодействия, считает военный, должны были бы стать дроны-перехватчики. Массовый выпуск которых был нужен еще вчера. Над их разработкой работает немало компаний и некоторые уже успешно охотятся на российские разведывательные БПЛА. Но кроме Zala, Ланцетов, Орланов есть и первые сбитые «Шахеды». Однако именно масштабирование — это всегда узкое место украинской оборонки. Государственная машина возвращается слишком неторопливо.

Одно из преимуществ зенитных дронов — их цена. По сравнению с «Шахедом» дрон-перехватчик может стоить на несколько порядков дешевле.

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«Максимальная цена средства, которое поражает „Шахед“, это будет не более, чем 5 тысяч долларов, я считаю, а может в некоторых случаях и меньше, когда это начнет масштабироваться. А цена „Шахеда“ — это где-то порядка 50 тысяч и выше, до 250 тысяч долларов», — говорит эксперт.

Среди минусов зенитных дронов — время, необходимое для обучения операторов и организации скоординированной системы управления. Основной же проблемой главнокомандующий Сирский называет крайне малое количество радаров. Израильские радиолокационные системы сейчас помогают обнаруживать вражеские дроны. Однако нужны их тысячи, признает главком. На днях сотню таких РЛС оперативно согласились передать Нидерланды. Другим перспективным направлением создания воздушного щита, по мнению Сирского, является легкомоторная авиация: «Поднимать F-16, у него одно время в воздухе стоит 40-50 тысяч долларов. Это и стоимость обслуживания, запчастей, топлива и всего остального. Когда мы говорим о легкомоторном самолете, то сам самолет стоит 60-70 тысяч долларов. Установить на него пулемет относительно просто. В чем плюс легкомоторной авиации? По сравнению, например, с теми же зенитными дронами они все погодные. Скорость его гораздо больше».

Большой плюс и зенитных дронов и легкомоторной авиации — то, что «Шахеды» могут сбиваться на подлете, а не над городами, где даже сбитые они вызывают немало разрушений. А большой минус — это потерянное время. Уже сейчас в Алабуге нарабатывают технологии уклонения «Шахедов» от дронов-перехватчиков, которые в Украине пока производят как бутиковое оружие. От того, сможет ли Украина технологически вырваться на шаг впереди россиян в этих смертельных гонках буквально зависит наше выживание.

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