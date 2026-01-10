Массированные обстрелы энергетики: почему россияне бьют по Левобережью и будет ли блэкаут

Россияне уничтожают энергосистему Украины / © Getty Images

Реклама

На Киевщине без света осталось более 270 тысяч семей. Большая часть из них — из-за непогоды: обледенение вызвало отключение 220 линий электропередач. Мокрый снег и гололедица продолжают валить деревья, а энергетикам трудно добраться до мест обрывов. Кроме стихии, беды натворил и террор россиян — из-за обстрелов только в области света ждут 90 тысяч семей.

Выдержит ли наша энергосистема морозы и атаки — тему исследовала корреспондент ТСН Валентина Доброта.

Борщ на газовой плитке и жизнь без лифта

Из темного холодильника Анастасия достает последнюю порцию борща, оставленную для пятилетнего Артемки.

Реклама

«За день до блэкаута я сварила кастрюлю борща и у нас было что есть, надо было только подогреть», — рассказывает женщина.

Пришлось воспользоваться газовой плиткой, которую купила заранее.

Квартира госпожи Анастасии, как и весь Славутич, зависит исключительно от электричества. 20-ти тысячный город погрузился в темноту после российского обстрела. Двое суток Славутич жил на генераторах, а критическая инфраструктура — на резервном питании.

Почему Славутич и Левобережье под угрозой?

Город энергетиков враг обесточивает не впервые. Эксперт по энергетике Святослав Павлюк объясняет стратегию оккупантов:

Реклама

«Славутич является также магистральным узлом украинской энергосистемы, поэтому через него идет значительная часть электроэнергии. Славутич — это удары фактически по Черниговской области. Черниговская, Сумская область, они фактически имеют больше всего прилетов, потому что они опять же на краю энергосистемы. Поэтому выбивание таких областей технически проще и последствия сложнее. Потому что в этой области есть и гражданское население, в этой области есть какие-то производства, в этой области есть военные. То есть это затрудняет все вместе. И оборону, и гражданскую жизнь также».

До полномасштабного вторжения на левобережье был профицит генерации. Но из-за оккупации Запорожской АЭС и повреждения ТЭС, теперь энергосистема по левую сторону Днепра зависит от передачи генерации с правого берега.

Святослав Павлюк: «И удары по этим станциям, что в Славутиче, что возле Запорожья и Днепра, они являются, собственно, ударами, которые не дают возможности перебрасывать электроэнергию между производителями и потребителями на дальнем расстоянии, скажем так».

Прогноз «Укрэнерго» на морозы -17°C

Председатель правления ЧАО НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко уверяет, что система выдерживает, но впереди тяжелый период:

Реклама

«Если говорить о дефицитах, то, пожалуй, здесь плюс в том, что было соответствующее задание правительства по уменьшению количества объектов критической инфраструктуры, которые не отключаются, и они уже будут отключаться. И это позволит нам фактически не очень сильно увеличивать отключения потребителей в период этих значительных морозов, которые прогнозируются минус 15-17 ночью и минус 10 днем. Но я говорю не об отключениях в результате того, что будет команда диспетчеров, я говорю об аварийных отключениях, которые могут произойти. На эти случаи должны быть генераторы. Это обязательно для всех больниц, это ответственность местных органов власти обеспечить их».

Аккумуляторные системы: опыт выживания города

Вместе с городским головой Славутича Юрием Фомичевым журналисты спустились в школьное укрытие, где установлена аккумуляторная система на 120 кВт запаса энергии. Пока дети на каникулах, здесь стационарный «Пункт несокрушимости».

Юрий Фомичев: «Было немало людей, которые заряжали свои гаджеты, приносили не просто павербенки, а зарядные станции, экофло, блюэти и все это работало. К 18 часам они [аккумуляторы] упали до 30% заряда. Через инвертор пошла команда на генератор, который включается и начинает их заряжать. Это большие деньги, это не литры — это тонны. Если бы не было резервных систем и мы работали с пунктами несокрушимости 24/7 — это тонна днем, а на самом деле, я думаю, раз 20 потратили меньше за счет резервного питания».

Можно ли защитить систему полностью?

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип отмечает важность децентрализации:

Реклама

«Подходы будут пересматриваться, и думаю, не только у нас они будут пересматриваться, но и на основе нашего опыта они в других странах тоже будут пересматриваться. Посмотрим ситуацию, которая в Берлине, потому что они привыкли работать в режиме, когда все нормально. И они не готовы к таким аварийным ситуациям. И мы теперь уже обладаем опытом, как быстро восстанавливаться после атак, как быть резистентными к атакам».

Однако технически закрыть все невозможно. Как объясняет Виталий Зайченко:

«Они используют десятки дронов-камикадзе, плюс 3-5 ракет разного класса. От баллистических ракет до крылатых ракет. И это приводит к очень значительным последствиям для энергообъектов. Их долго восстанавливать. Накрыть их нереально. Технических решений, к сожалению, нет. Есть решения технические, которые мы уже отработали по защите трансформаторов, по защите зданий релейных панелей — это где мозг подстанции и систем управления подстанцией. Вот мы их уже прячем, можем защитить. Но еще полностью этот проект не реализован».

Подстанция размером в 10 футбольных полей — это слишком большой объект для полного укрытия.

Реклама

Андриан Прокип: «То, что часть объектов являются защищенными, она помогает нам скорее восстанавливаться. Представить, что мы в короткий период времени берем и просто абсолютно все проблемы решаем — это наивно так считать. Но, конечно, можно задать вопрос, можно было бы сделать больше? Да, всегда можно было бы сделать больше».

Как остановить обстрелы

Российские обстрелы наша энергосистема выдерживает уже четыре года. Заставить врага прекратить энергетический террор гражданских украинцев есть два действенных способа:

дополнительные системы противовоздушной обороны;

асимметричные удары о России.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Как украинцам выжить в холод в темноте и под обстрелами