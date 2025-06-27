Массированные обстрелы городов Самар и Днепр: очевидцы атаки рассказали жуткие подробности

Россияне нанесли ракетные удары по Днепру и Самару / © ТСН.ua

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Пятеро погибших и более двадцати раненых — это последствия ракетной атаки по городу Самар на Днепропетровщине. Россияне ударили по области «Искандерами» второй раз за неделю. Во вторник под прицелом были и Самар, и Днепр. В областном центре, который подвергся масштабным разрушениям, до сих пор ищут под завалами пропавших без вести.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

В Самару известно о пяти погибших и 23 раненых. 46-летний мужчина умер в больнице. Четверо раненых — в тяжелом состоянии. Россияне ударили «Искандерами» в одиннадцать утра в разгар рабочего дня, возник пожар.

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Так же в это же время атаковали Самар и Днепр во вторник. Тогда в Самаре два человека погибли, а в Днепре, где до сих пор ведутся поисковые работы, количество жертв ежедневно увеличивается. Сегодня в месте удара нашли двадцать первую жертву удара. Судьба еще трех человек, которые не выходят на связь после атаки во вторник, до сих пор не известна. Поиски осложняются из-за того, что после удара значительные разрушения, вспыхнул мощный пожар. Всего в результате атаки во вторник более трехсот человек получили ранения. Сто восемь из них — до сих пор в больницах. Среди них — пятеро детей.

Под ударом был и поезд «Одесса-Запорожье», который вез полтысячи пассажиров и как раз подъезжал к Днепру. Коммунальщики и благотворительные организации пытаются хоть как-то закрыть выбитые стекла и изуродованные крыши. Но люди говорят: этого недостаточно, чтобы восстановить жилье. Только в общежитиях пострадало более четырехсот семей. Эти здания до сих пор без электричества. Люди переезжают к друзьям или родственникам, или остаются жить в изуродованных домах. Вот что они рассказывают:

«Окон нет, нет дверей. Все разбито, все побито. Мы не можем пока там жить. Будем восстанавливаться. Очень страшно, но будем возвращаться сюда. мы живы — это самое главное», — говорит Татьяна Коваленко, жительница общежития.

«Как раз это произошло, как раз с детьми обедали. Мы были с другой стороны от удара. Окна залили, двери немного подлатали и ночуем дома. Без света, но воду дали», — говорит Владимир Мартынюк, житель общежития.

«Полдома нашего — его нет. Практически весь шифер сняло, балки две поломало опорные. Вот несущая стена — отошла. Ночью спишь, оно шевелится. Страшно, но все-таки родной дом», — говорит Владимир Поволоцкий, владелец частного дома.

Последствия ракетного удара / © ТСН

В обоих местах продолжается поисковая операция. В память о погибших в Самару объявили двухдневный траур — 28 и 29 июня.

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