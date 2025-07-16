Массированные обстрелы Украины: что атаковали россияне и каковы последствия "прилетов"

Атака на Украину / © tsn.ua

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Россияне в ночь на 16 июля в очередной раз массированного обстреляли Украину. Попадания зафиксированы в разных регионах страны.

Об этом говорится в материале ТСН.

В Харькове из-за российских ударов есть трое пострадавших. Более полутора десятков ударов россияне нанесли по Киевскому району города.

А по Кривому Рогу, на Днепропетровщине, оккупанты ударили ракетой и почти тремя десятками «Шахедов». Изуродовали промышленный объект. Известно о пострадавшем подростке — у него тяжелое ранение живота. В городе были перебои со светом, сейчас питание восстановили.

Атаковал враг этой ночью и Черкасскую область. Вблизи Умани в селах повреждены с десяток домов, ферма и линии электропередач. Загорелись поля пшеницы.

Пожар вспыхнул в результате обстрела Измаила — это Одесская область. Там поражен инфраструктурный объект.

А в Виннице — вражеские попадания сразу на нескольких участках. Там уже 8 раненых. На одной из локаций спасатели тушили большой пожар. Есть «прилеты» и в области — целями оккупантов стали жилые дома, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска ударили по Украине баллистической ракетой «Искандер-М» и 400 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Удар пришелся на Кривой Рог, Харьков, Винницу.

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По состоянию на 08:30 сообщалось, что ПВО ликвидировала 198 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Среди прочего, 145 дронов-имитаторов являются локально потерянными/подавленными РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости ДЕНЬ 16 июля. ОБСТРЕЛ ВИННИЦЫ И КРИВОГУ РОГА! СКАНДАЛ с БЛОГЕРКОЙ! Или БЕЗОПАСНЫЕ КОВУНЫ