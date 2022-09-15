Массированные ракетные обстрелы Кривого Рога: оккупанты выпустили по городу "Кинжалы" и "Калибры"

По городу выпустили семь ракет — после этого в домах исчезла вода, а местная река начала выходить из берегов.

Горожане в панике стали скупать в магазинах воду и со страхом ждали подтопления.

Об этом 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Корреспондентка ТСН Анастасия Неверная рассказала, что 15 сентября оккупанты снова атаковали Кривой Рог.



"Председатель военной администрации сообщил о ракетном ударе. Пока нет подробностей, ждем официальную информацию. И действительно, пока мы днем снимали последствия вчерашнего ракетного обстрела в Кривом Роге, стали свидетелями нового. Еще до того, как сработала сирена — практически над нашими головами со страшным гулом пролетела крылатая ракета. Через несколько секунд раздался громкий взрыв — такой, что на земле была ощутимая вибрация. Впоследствии сообщили, что попадание было по объекту промышленной инфраструктуры. Прошло без пострадавших", — говорит корреспондент ТСН.

Ракета просвистела еще до сирены: подробности ракетных обстрелов Кривого Рога

Об обстреле, который произошел накануне. Это были четыре "Кинжала" и три "Калибра". По официальному сообщению, они попали в гидротехническое сооружение. И хотя обошлось без пострадавших, последствия этого удара ощутил весь город буквально через несколько минут. Сразу почти по всему Кривому Рогу исчезла вода. А в здешней реке Ингулец наоборот – ее уровень начал стремительно расти. Вода вышла из берегов и уносила все на своем пути. Свидетели сняли мост, который просто плыл по реке. Вода поднялась на 2 метра и начала заливать парки и улицы. Затопило более сотни частных домов. Во многих из них до сих пор стоит вода. Людей из 30-ти улиц, находившихся в зоне риска, — эвакуировали.

Над ликвидацией последствий инженеры и коммунальщики работали всю ночь. На сегодня централизованное водоснабжение почти полностью восстановили. А вот остановить рост уровня воды в Ингульце было гораздо сложнее. Для этого пришлось взрывать дамбы ниже по течению.

"Уровень воды на данную минуту упал уже почти на 50 см, и в последующие часы он будет резко падать, потому что вода уже значительно другое поступает в русло реки Ингулец", — говорит глава управления ГСЧС Днепропетровщины Андрей Кульбач.



Уровень воды в Ингульке продолжает снижаться. Но работы продолжаются. К владельцам затопленных дворов уже направили качательные машины, чтобы откачивать воду. Также с завтрашнего дня начнет работать специальная комиссия, которая должна оценить ущерб горожан.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укротили" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

Также российская армия днем 15 сентября ударила крылатой ракетой по Кривому Рогу. Она попала в промышленное предприятие. Здание испытало серьезные разрушения.

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