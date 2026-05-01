Массированные ракетные удары по Украине до 9 мая и после: эксперт назвал сценарий

Войну в Украине Россия в ближайшее время может продолжить, совершив очередную массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, анализируя и сегодняшнюю дроновую атаку по Украине, и временные интервалы между прошлыми ракетными атаками. Как известно, в прошлый раз Россия массированно атаковала сразу несколько городов большим количеством ракет и дронов 16 апреля. После этого атаки также были, но более концентрированные по отдельным городам.

«Первое: у врага есть ресурсы для осуществления масштабных ракетно-дроновых ударов. За прошедшие сутки враг запустил более 200 дронов, сегодня, 1 мая, Россия также осуществила массированную дроновую атаку. Что касается ракет, то они у РФ есть. Во время одной из недавних атак пуски крылатых ракет осуществлялись с акватории Каспийского моря. Оттуда было запущено 5 ракет класса «Калибр». С акватории Черного моря пуски не осуществлялись. С чем это связано? С тем, что мы удачно отработали по носителям, по фрегатам, которые прячутся в бухтах Новороссийска?» — говорит Владислав Селезнев.

При этом он отмечает, что не стоит рассчитывать на отсутствие воздушных атак со стороны России до 9 мая, после того как глава Кремля заявил об инициативе прекратить огонь в течение того дня.

Ракетный удар по Украине до 9 мая: эксперт назвал вероятность

«До этого еще 8 дней. Осуществляется перемещение стратегических бомбардировщиков. У россиян было время накопить ракеты. Кроме того, у врага немалое количество баллистических ракет. А это значит, что в любой момент с территории Брянской, Курской, Ростовской областей и с территории оккупированного Крыма враг имеет возможность запускать баллистику. Не игнорируем сигналы воздушной тревоги», — говорит Селезнев.

Ракетный удар по Украине не только со стороны России: возможен ли он

За последние сутки в соцсетях распространилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта и которое первыми распространили иранские военные. На ролике продемонстрировано, как иранские военные наблюдают на мониторе за условным пуском ракет по Киеву и Днепру.

Комментируя такой срежесированный пуск ракет, Владислав Селезнев говорит, что к этому ролику относится несколько скептически.

«Что касается способности иранцев запускать на такие расстояния, более 2 тыс. километров, то, возможно, такая возможность и есть, но у нас нет общих границ с Ираном. Поэтому ракета должна пройти путь над акваторией Каспийского моря и над территорией РФ. Слишком сложная траектория. Либо через страны Южного Кавказа, либо через Турцию. Любая страна, которая предоставит воздушное пространство, — это акт агрессии. То есть сообщение о запуске ракет по Украине из Ирана — это немного ИПСО. Возможно, эта история направлена на создание соответствующего единства среди иранцев против Украины», — считает Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дроны РФ атакуют границу НАТО. Пока Россия уничтожает портовую инфраструктуру Дуная, в соседней Румынии объявляют эвакуации из-за падения вражеских дронов.

