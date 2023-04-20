Массированные ракетные удары по Украине: эксперт рассказал, какие запасы имеет РФ

Петр Черник убежден, что завтрашний "Рамштайн" будет не что иное, как сверка часов именно в части мощности ПВО.

С начала войны РФ использовала для бомбардировки Украины около 4 750 ракет разной дальности на 16 миллиардов долларов. Из-за дефицита "Калибров" и Х-555/Х-101 Москва вынуждена использовать дорогие Х-47 "Кинжалы", неточные Х-22 и значительно уменьшить интенсивность обстрелов. Об этом сообщает издание Forbes. Может ли Россия повторить уничтожение инфраструктуры на следующую зиму? Сколько ракет она производит сейчас и может ли увеличить свое производство?

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник.

"В тех объемах, которые нужны России, они увеличить (производство ракет — ред.) не смогут. Максимум, чего они достигают на эту минуту — это от 40 до 60 ракет. Данные очень сильно отличаются. В первую очередь дальнобойные Х-101 — может наносить удары до 5 000 км и ракеты морского базирования 3М14 "Калибр" в пределах 2 500 км, запускается с акватории Черного моря с соответствующих носителей. Этот показатель, мне кажется, россияне не смогут превзойти. Конечно, есть еще так называемые ракеты среднего радиуса действия — Х-31, Х-35, Х-58, Х-38 — линейка очень длинная, они могут иметь радиус поражения от 110 до 290 км с тяжелыми боевыми частями от 100 до 250 км, здесь в какой-то части также будут иметь успехи. Но давайте пойдем от противоположного — если более 5 тысяч ракетных пусков, а я думаю, что вместе с "шахедами" и с ракетными комплексами С-300 в режиме воздух-воздух эта цифра значительно больше, они не смогли достичь той задачи, которую они перед собой ставили. То есть кинуть Украину во тьму и холод им не удалось. Украина даже смогла в этом месяце начать экспорт электроэнергии. На что они рассчитывают, когда плотность нашей системы ПВО будет только нарастать", — отметил он.

Петр Черник убежден, что завтрашний "Рамштайн" будет не что иное, как сверка часов именно в части мощности ПВО.

Напомним, 21 апреля на военно-воздушной базе в Германии состоится 11 заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн". Он объединяет более 50 стран. Возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины глава Минобороны США Ллойд Остин.

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