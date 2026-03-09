Массированные удары по Украине изменятся: Жданов предупредил о новой угрозе от Путина

Военный эксперт предупредил о росте угрозы ударов российской баллистикой / © ТСН

Война в Украине и массированные атаки на нашу страну скоро могут выйти на новый уровень.

Так, на днях американский Институт изучения войны в своем отчете отметил, что, например, «серия российских ударов 6-7 марта содержала большее количество баллистических ракет, чем Россия обычно включает в свои регулярные ударные пакеты. Россия, вероятно, пытается воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot в Украине и конфликтом на Ближнем Востоке. Около половины ракет в пакете ночных ударов были баллистическими ракетами».

Насколько в 2026 году возросла угроза для украинских городов, куда может долетать баллистика Кремля, сколько именно ракет способна производить РФ — обо всем этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт Олег Жданов.

Война в Украине: обстрелы могут участиться

«Путин будет (больше бить по Украине баллистикой — Ред.)», — однозначно считает Олег Жданов.

И разъясняет: «Дело в том, что у Путина с баллистикой наилучшее положение. Баллистическая ракета намного легче в производстве — у нее инерционная система управления, примитивная система уклонения от ПВО, для нее не требуется использование GPS. Это не крылатая ракета, для которой нужно прокладывать путь. Второе: пока у арабских стран не закончились противоракеты, они не озадачивали себя мыслями о том — а чем сбивать. Цена противоракет арабские страны не беспокоит. Поэтому, думаю, Путин будет использовать такое преимущество, которое сегодня возникает».

Кроме того, Жданов напоминает, что, согласно своим характеристикам, российские баллистические ракеты ограничены в расстоянии.

«Их дальность — 500 км. Только у «Кинжала» и аэробаллистической ракеты Х-22 большая дальность», — напоминает Жданов.

Массированные атаки России: какие города под угрозой

Олег Жданов перечисляет часть городов и регионов, которые могут оказываться чаще под ударом баллистики.

«Киев может быть под ударом баллистики, которая вылетает с двух локаций — из Курской и Белгородской областей. Есть даже карта, на которой специалисты указали украинские регионы, которым может угрожать баллистика. Кроме прифронтовых, речь идет также о Черкасской, Кировоградской, Киевской, Николаевской областях. Из оккупированного Крыма баллистика может достать до Одессы», — говорит Жданов.

По его мнению, не все ракеты Россия может использовать часто.

«Из советских запасов РФ может использовать только ракеты Х-22, С-300. Но в течение второго полугодия 2025-го последние они использовали очень редко. По-видимому, советские запасы приближаются к уровню неприкосновенного. Все остальные — новые», — предполагает эксперт.

На вопрос о том, сколько баллистических ракет РФ может производить ежемесячно, Жданов говорит так: «Есть данные, что где-то 50-70 ежемесячно. Речь идет об «Искандере» и «Кинжале» вместе взятых».

«Если верить нашей разведке, россияне держат на складах около тысячи ракет разных типов. Это их неприкосновенный запас. Тот, который недопустимо уменьшать», — говорит Жданов.

И продолжает: «Но и наращивать производство РФ не может. А накопление (для складов — Ред.) возможно, если РФ пойдет на оперативную паузу или снизит интенсивность ударов по Украине. Относительно последнего есть сомнения. Особенно сейчас, когда Путин допускает, что у нас может уменьшиться запас противоракет для баллистики».

Угрожает ли Украине дефицит противоракет из-за войны в Иране

Жданов напоминает, что президент Америки Дональд Трамп говорит, что война на Ближнем Востоке может продолжаться до сентября 2026 года.

«Поэтому я думаю, что мы можем столкнуться с огромным дефицитом противоракет. А Путин может это использовать. Когда мы пытаемся дожать Путина и РФ, Трамп бросает им спасательный круг. Трамп говорил, что обвалит цены на нефть, а в результате она выросла, и у России могут появиться деньги, на которые они могут закупать больше комплектующих. Количество выпущенных ракет может увеличиться. К сожалению, Украина не в приоритете. Путин нас разменял в Анкоридже. Я думаю, что состоялся «обмен» Украины на Венесуэлу, на Кубу, на Иран», — резюмирует Жданов.

