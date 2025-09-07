Массированные удары по Украине могут участиться: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия может регулярно устраивать массированные ракетно-дроновые удары по Украине даже через день-два.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Они могут устраивать подобные удары через день. Фактически, им нужны одни сутки, чтобы снарядить авиацию и подвезти очередную партию „Гераней“ китайско-российских в пусковые установки или площадки пуска. Дело в том, что они две недели копили. В июле Буданов говорил, что в РФ по состоянию на июль увеличили производство до 230 дронов разных типов в сутки. А теперь посмотрите график пуска или сведение Воздушных Сил по пускам дронов. Все, что меньше 230 — это было положено на склады», — объясняет военный эксперт.

Кроме того, РФ постоянно производит и накапливает ракеты разных типов — более 100 в месяц. В то же время, российская армия тратит для ударов по Украине гораздо меньше, говорит Олег Жданов.

«Из тех дронов, которые мы отнимаем от числа 230, — по меньшей мере, половина боевых. Остальные это имитаторы. Они на сегодняшний день, я думаю, имеют запас нескольких тысяч дронов. Фактически что нужно? Снарядить самолеты. У них достаточно самолетов, чтобы не использовать их каждый раз, а менять. Там с десяток или два десятка у них на крыле есть. Они даже поднимают в воздух больше самолетов, чем пускают ракеты. Два-три самолета несут ракеты, а остальные просто создают массированность для того, чтобы мы как можно больше испугались и для того чтобы отвлечь наши радиотехнические средства от момента определения пуска ракеты. Это очень важный момент для систем ПВО, чтобы начать их отслеживать и прогнозировать места перехвата этих ракет по их курсу», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, следующий массированный удар может произойти в ближайшее время:

«Через день они могут провести несколько таких массированных ударов. Затем пауза будет одна-две недели и может быть повтор».

Ракетный удар по Украине 7 сентября

Напомним, в ночь на 7 сентября Россия нанесла самый масштабный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.

По данным Воздушных сил Украины, армия РФ применила 818 средств воздушного нападения, в том числе ударные дроны, баллистические и гиперзвуковые ракеты.