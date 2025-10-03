Массированные удары РФ станут непредсказуемы: Жданов назвал цель последней атаки и предупредил об опасности

Российский диктатор Владимир Путин / © ТСН

Россия нанесла коварный массированный удар по Украине в ночь на 3 октября. Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру и выпустила 380 дронов и 35 ракет разных типов, не применив при этом стратегическую авиацию.

Чем был особенный массированный удар, почему многие цели не удалось сбить и когда ждать следующей атаки — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем был особый массированный удар

По мнению Олега Жданова, российская армия боится контрнаступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины, поэтому прибегла к атаке по прифронтовым областям. Основной удар был направлен в Харьковскую и Полтавскую области. Также пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

«Основной упор шел на инфраструктуру и энергетику. Инфраструктура подразумевается железная дорога и энергетика — подстанции. Они очень боятся резервов, скопления наших резервов. Потому они и сделали такой шаг», — говорит эксперт.

Он обратил внимание, что российская армия не применяла ракеты Х-101:

«Вместо этого они применили ракеты Х-59. Это особенность для этого налета. Раньше такого не было. Я думаю, что это, во-первых, недостаточное количество ракет. Во-вторых, работа стратегической авиации, моторесурс самолетов. И они их перебрасывают сейчас снова на авиабазу «Украинка». А эта авиабаза находится на Дальнем Востоке. То есть за Урал перегоняют. За последние сутки пять самолетов Ту-95 туда были перекинуты, два самолета Ту-160, ну и транспортники Ил-78 и Ил-20. То есть, они убирают стратегическую авиацию с территории европейской части России».

По данным Воздушных сил, враг выпустил в общей сложности 35 ракет разных типов:

7 баллистических ракет Искандер-М

21 крылатую ракету Искандер-К

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69

381 ударный БпЛА

По словам Олега Жданова, российская армия имеет на вооружении достаточно много ракет для тактической авиации, в том числе Х-59. Более того, в РФ продолжают их производить.

«Это Су-35, Су-34 — фронтовой бомбардировщик. И он может поднимать 6 или 8 ракет на борт за один раз. Дальность ее 300 километров. Она меньше по мощности, но она сверхзвуковая и ее очень тяжело сбивать. Можно сбить, но на коротких дистанциях это сделать тяжело», — говорит эксперт.

Тем более что у нас недостаточно средств ПВО, добавляет Олег Жданов:

«Особенно для создания фронтальной системы ПВО вдоль границы. Мы создаем объектовую ПВО. Так вот здесь мы подходим к Чернигову. Я так понимаю, что там местная власть, военная администрация полностью устранилась от вопроса создания мобильных огневых групп и вообще построения системы обороны вместе с силами обороны Украины. Поэтому там такая ситуация… Это проблема».

Массированные удары РФ могут стать непредсказуемыми

То, что российская армия не использовала стратегическую авиацию во время массированного удара, может быть еще одной особенностью, говорит Олег Жданов.

«В том смысле, что мы знаем частоты, на которых работает стратегическая авиация РФ. И там диапазон совсем другой для работы средств радиосвязи. Мы их прослушиваем. И как только там активность, мы уже знаем, что сегодня ночью может быть авиационный удар стратегической авиацией», — объясняет эксперт.

То есть массированный ракетный удар РФ по Украине обычно был прогнозируемым. Мониторинговые каналы предупреждают об активности стратегической авиации с вечера или поздно ночью, и у людей есть время укрыться в укрытии. Однако со стратегической авиацией ситуация совсем другая.

«Стратегическая авиация — там совсем все по-другому, там другой диапазон, там другие частоты, и действительно для нас это может быть неожиданностью. Они уходят на малых высотах, в зоне незаметности радиолокационных станций. И они могут не залетать на территорию, в воздушное пространство Украины, а наносить удары с приграничных территорий. За 20 километров до границы пилот может сбросить эти ракеты, а они идут самонаведением либо по координатам, либо по характерным признакам цели, и все он разворачивается и идет снова на свой аэродром», — говорит военный эксперт.

Мы не можем предвидеть такие удары, отметил Олег Жданов.

Россия может регулярно повторять такие удары

В то же время Россия имеет в запасах и производит достаточно беспилотников, чтобы наносить массированные удары по Украине раз в неделю, напоминает эксперт:

«300-400 беспилотников у них всегда есть в запасе для того, чтобы нанести массовый удар по территории Украины. А тактической авиацией можно повторять такие удары хоть каждый день. Достаточно несколько часов для подготовки самолета. Самолет нужно обслужить, заправить, подвесить на него ракеты, пилот отдохнул или замена пилота. Обычно в авиации просто меняют пилотов, свежий экипаж садится. Самолет может совершать до 2-3 боевых вылетов в сутки. А если брать штатного пилота и дать ему отдохнуть 8-12 часов, то считайте, раз в сутки он может совершить боевой вылет».

Кроме того, в России продолжают производить ракеты.

«Видите, они уже немного отходят С-300 ракеты, их очень редко используют в качестве земля-земля, как раньше Харьков сносили. С-400 несколько применяли и перестали, их мало. Ракет Х-101, Х-555, я так понимаю, тоже не очень много, плюс они опасаются за свою стратегическую авиацию», — говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что российская армия могла не использовать стратегическую авиацию из-за попытки Украины атаковать аэродром Энгельс. По словам Олега Жданова, в РФ могли просто «сменить игрока на поле боя» и прибегнуть к новой тактике:

«Стратегическая авиация могла быть еще не применена и перегнана за Урал в связи с нашей попыткой атаковать аэродром „Энгельс“ позавчера. Объективного контроля подтверждения, что наши дроны долетели туда, нет. Возможно, они сбили все, но они испугались и могли убрать стратегическую авиацию за Урал и применить тактическую авиацию. Могла быть просто замена как игрока на поле боя, скажем так».