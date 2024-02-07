Массированный обстрел: что могло быть целью Путина и зачем ракета летела к границе с Польшей

Россия снова нанесла массированный удар по Украине. Враг осуществил серию ударов, 7 февраля, используя ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Одной из основных целей стал Киев.

Террор против гражданских людей

Целями россиян в столице стали две высоковольтные линии и теплотрасса в Днепровском районе. Электроснабжение уже возобновлено, а тепло потребителям обещают вернуть до конца суток.

Массированный обстрел Киева 7 февраля 2024 года

В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в здание СТО уничтожив несколько десятков автомобилей. Также поврежден многоэтажный дом, где вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило верхние этажи 18-ти этажного жилого здания. В результате вражеской атаки погибли четыре жителя дома, 40 человек получили ранения, среди них и беременная женщина.

Массированный обстрел Киева 7 февраля 2024 года

Россияне еще раз доказали, что они обычные террористы, уничтожающие гражданские объекты и людей в Украине.

"Для атаки враг применил практически все имеющиеся у него средства воздушного нападения — "Шахеды", баллистические, крылатые, зенитные управляемые ракеты. Для нанесения удара враг использовал пусковые платформы самолетов Ту-95МС и Ту-22М3 для запуска высокоскоростных ракет", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Ищут щель в обороне

Военный эксперт добавляет, что враг наносил по Украине именно комбинированный удар.

Многих удивило, что сначала крылатые ракеты прошли мимо Киева и некоторое время маневрировали над Винницкой и Хмельницкой областями, а затем взяли курс на Киев.

"Киев с самого начала был целью, просто враг решил не атаковать с востока или с севера, где их могли ждать наши средства ПВО, а ударить именно с юго-западного направления ища хоть какую-то щель. Конечно, такие маневры истощают ПВО, сбивают бдительность. Это еще раз свидетельствует о том, что оккупанты постоянно ищут возможность для эффективного нанесения ударов по Киеву", — рассказывает Игорь Романенко.

Пропускаем баллистику

Он добавляет, что россиянами для атаки было использовано 64 средства воздушного нападения разного типа – немалое количество. Кстати, силы противовоздушной обороны уничтожили 44 цели.

"Больше всего уничтожено именно "Шахедов" и крылатых ракет, а вот баллистика врага остается тяжелой целью для наших противоракетных комплексов. Их количество и боеспособность нужно постоянно усиливать, чтобы врагу не удавалось их истощать какими-либо маневрами и уловками", — говорит Игорь Романенко.

Воронка после попадания ракеты в Днепровском районе

Киев атаковали новым оружием?

Сегодня утром россияне могли атаковать Киев новой ракетой 3М22 "Циркон". Она оставила глубокую воронку в Днепровском районе. В сети публикуют фото деталей от ракеты с маркировкой.

На детали ракеты есть маркировка/фото из открытых источников

"Циркон" – перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой, которая находится на этапе разработки и испытаний в России.

По характеристикам – это гибрид "Кинжала" и "Оникса". Ее могли запустить по Киеву с подлодки или с пусковой установки.

"Такое вполне возможно. "Циркон" – это для россиян новая ракета, у нее мощная скорость. Прогнозировалось, что россияне могут их использовать. Это больше корабельная ракета. Знаю, что Путин лично отправлял на боевое дежурство военный корабль с этими ракетами. После этого были испытания, она быстрее российской ракеты "Искандер-М". Поэтому более сложна для уничтожения", — отмечает Игорь Романенко.

Что было целью в Киеве

Эксперт говорит, что вряд ли в этот раз целью врага в столице были энергетические объекты. С прошлого года, оккупанты увидели, что эта тактика малоэффективна – украинцев этим не испугаешь.

По словам Романенко, Путин прежде всего хочет добиться результатов на фронте, поэтому они бьют "Шахедами" по объектам непосредственно на линии столкновения и по военным объектам на территории Украины.

"В Киеве их интересуют "центры принятия решений", предприятия отечественного ВПК, а также аэродромы, где есть самолеты, которые способны быть носителями ракет Scalpel и Storm Shadow, которые для них наиболее болезненны и эффективно их уничтожают. Поэтому цели для своих ракет россияне тщательно корректируют, а решение о нанесении удара принимает сам Путин”, – отмечает Игорь Романенко.

Последствия ракетного удара по столице 7 февраля 2024 года

Зачем провоцируют Польшу?

Во время утренней атаки российская крылатая ракета приблизилась к границе с Польшей, но в 20 километрах резко изменила направление на Львовщину. Конечно, на событие отреагировали польские военные – подняли на воздух F-16.

"Россияне заинтересованы в том, чтобы в мире возникало как можно больше конфликтов и отвлечь внимание от Украины. Они активно способствовали и раздували военный конфликт в Израиле, подыгрывая террористам из Палестины. А ракеты россиян уже прилетали в Польшу, Румынию и Молдову. Среди этих стран, поляки, в военном плане наиболее подготовлены, поэтому, думаю, россияне их провоцируют такими действиями, чтобы повысить градус напряжения. Поэтому ракета на границе с Польшей – это заранее спланированная провокация", — рассказывает Игорь Романенко.

Будут ли новые атаки?

Военный эксперт говорит, что нужно готовиться к повторению новых атак противника.

"К сожалению, новые атаки будут. Враг собирается с силами и будет продолжать атаки, как только этого начнет требовать Путин. Использованые сегодня 64 воздушных средства нападения — это немалое количество, их необходимо восстанавливать — покупать или производить. А еще разрабатывать стратегию для новой атаки.

Последствия ракетного удара по столице 7 февраля 2024 года

Путин на этом не остановится, российская пропаганда уже вдолбила в головы россиян, что они воюют чуть ли не со всем миром, по крайней мере, с 50 странами, поддерживающими Украину. Поэтому не стоит радовать себя иллюзиями, что вот они использовали ракеты и все закончится, нет – они будут продолжать атаковать. Поэтому нам нужно укреплять потенциал противовоздушной и противоракетной обороны", – заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о массированном обстреле Киева "Кинжалами": чего хочет Путин и будут ли новые ракетные удары.

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