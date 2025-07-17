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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Массированный обстрел Днепропетровской области: куда "прилетело" и какие последствия

Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область.

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Фото автора: Ольга Павловская Ольга Павловская
Россияне атаковали Днепр и область

Россияне атаковали Днепр и область

Днепропетровщина выдержала массированную атаку беспилотников: есть погибшие и раненые. Взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепре и Никополе.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область десятками «Шахедов» в несколько волн. Всю ночь было шумно в Днепре. С утра — в Кривом Роге.

В Днепре известно об одном погибшем и пятерых раненых. Трое из них, все мужчины, в тяжелом состоянии. Вспыхнули пожары на предприятиях. Сергей, владелец автосервиса, увидел атаку по камерам наблюдения. Бросился спасать предприятие и имущество соседей.

Уничтожены склады и предприятия. Разрушило офисное здание. Здесь пытаются убирать изуродованное имущество.

А вот в Никополе из-за двойного удара ранены пять человек. Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю. Когда спасатели тушили пожар, оккупанты нанесли новый удар. Три спасателя ранены, а также гражданские мужчина и женщина.

В Днепре и Кривом Роге до сих пор преодолевают последствия массированной атаки. В то же время защитники неба уничтожили более двух десятков вражеских дронов, которые враг направил на область.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПЫЛАЛИ СРАЗУ ТРИ ГОРОДА НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ из-за ВОРОЖЬЕЙ АТАКИ! РЕПОРТАЖ С МЕСТА ПРИЛЕТОВ

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