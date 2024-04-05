Массированный обстрел Харькова: что известно о последствиях ударов и циничной тактике россиян (фото, видео)

В Харькове устраняют последствия еще вчерашней атаки беспилотников. Пятнадцать "Шахедов" запустили россияне накануне по городу. Удары наносили двумя волнами. Погибла женщина, а во время повторного обстрела – трое спасателей. В больницах находятся еще пятеро раненых.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Что известно об обстреле Харькова

Три этажа в доме разрушены в результате мощного взрыва беспилотника — от квартир остались руины. Стены были разбиты и посыпались вниз. Коммунальщики второй день пытаются убрать строительный мусор.

Город оккупанты атаковали ночью, когда люди уже спали. Здесь погибла женщина, ее соседи чудом спаслись.

"Открыла глаза, а потолка нет. Что-то сверху горит. Мы вышли, меня начинают обтирать. Говорят — вы вся в крови. А я говорю — это не моя кровь. Это кровь моего мужа. Он рядом спал. Ему голову перематывали, текла кровь", — говорит жительница Харькова.

В Харькове ликвидируют последствия обстрела

На второй день после атаки люди, чьи квартиры уцелели, забивают окна и наводят порядок в домах. Вчерашняя атака беспилотников стала одной из самых массированных с начала года. Россияне запустили по городу полтора десятка "Шахедов". Удары наносили двумя волнами.

Оккупанты убили спасателей в Харькове

После первого попадания в жилой дом на место сразу же отправились спасатели, медики и полицейские. Но через считанные минуты враг ударил снова. Под удар попали трое спасателей. На этих кадрах молодой огнеборец плачет на месте гибели своего отца.

Владимир вместе с отцом приехал по вызову после первого удара. Когда раздался второй — отец погиб на месте. Владиславу Логинову было 52 года. От тяжелых травм скончались и его коллеги — 41-летний Владимир Матюшенко и 32-летний Сергей Байдалинов. На днях в Харькове будут прощаться с погибшими.

Кроме жилых домов, россияне снова ударили и по критической инфраструктуре. В городе — дефицит электроэнергии. 500 тысяч потребителей Харькова и прилегающих районов оказались без света. Утром даже пришлось останавливать движение поездов в метро. На остановках автобусов выстроились очереди. Чтобы добраться до работы, люди останавливали машины.

Последствия удара по Харькову

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Ранее Терехов прокомментировал слухи об эвакуации и новом наступлении на Харьков.

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