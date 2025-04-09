Массированный обстрел Харькова: куда попали российские дроны и какие последствия

Россияне в очередной раз атаковали Харьков

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В Харькове российские террористы не дают оправиться от предварительных ударов, как наносят новые. Под удар попал Основанский район Харькова. Именно сюда вечером 8 апреля пришлось основное количество ударов.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка Юлия Бойко.

По данным правоохранителей, из более чем двадцати попаданий по городу, семнадцать — именно в этом районе. Оккупанты атаковали город дронами. В результате массированной атаки повреждены по меньшей мере пятнадцать частных домов, предприятия легкой промышленности, а также автотранспортная компания. По информации областной прокуратуры, пострадали двое гражданских — 65-летний охранник, он получил ранение головы и острую реакцию на стресс, а также женщина около 50 лет, ей также понадобилась помощь медиков.

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Предварительно известно, что все вражеские удары были направлены именно по промышленной зоне. Пострадали кондитерское производство, предприятия по производству бытовых товаров, лакокрасочной продукции, а также станция техобслуживания.

В результате ударов возникло не менее пяти пожаров. На месте до сих пор работают экстренные службы.

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