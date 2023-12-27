Массированный обстрел Херсона и ракетный удар по Чернобыевке: что известно о последствиях, эксклюзивное видео

Оккупанты беспощадно обстреливали Херсонщину
Российская террористическая армия нанесла массированный удар по Херсонщине — в Херсоне оккупанты попали по вокзалу, где погиб полицейский. Также россияне ракетами атаковали Чернобаевку.
Об этом с места событий сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.
Оккупанты накануне массированно обстреляли Херсон, ударили по железнодорожному вокзалу. На месте трагедии погиб работник полиции, есть ранены.
ТСН показала эксклюзивные кадры после обстрелов. Сейчас люди приходят в себя после тяжелой ночи.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне целили в вокзал Херсона! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры ТСН после обстрела
Российские террористы также нанесли ракетный удар по поселку Чернобаевка. Предварительно могли стрелять С-300. Там оккупанты повредили сельскохозяйственное предприятие, есть раненые.
"Пострадали частные сельскохозяйственные предприятия, школа-лицей и частные дома рядом. Один человек в тяжелом состоянии, другой — в среднем и двое в легком", — говорит председатель Чернобаевской ВА Игорь Дудар.
Ранее мы писали, что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанта полиции.
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