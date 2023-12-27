Массированный обстрел Херсона и ракетный удар по Чернобыевке: что известно о последствиях, эксклюзивное видео

Российская террористическая армия нанесла массированный удар по Херсонщине — в Херсоне оккупанты попали по вокзалу, где погиб полицейский. Также россияне ракетами атаковали Чернобаевку.

Об этом с места событий сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Оккупанты накануне массированно обстреляли Херсон, ударили по железнодорожному вокзалу. На месте трагедии погиб работник полиции, есть ранены.

Наталья Нагорная в Херсоне

ТСН показала эксклюзивные кадры после обстрелов. Сейчас люди приходят в себя после тяжелой ночи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне целили в вокзал Херсона! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры ТСН после обстрела

Российские террористы также нанесли ракетный удар по поселку Чернобаевка. Предварительно могли стрелять С-300. Там оккупанты повредили сельскохозяйственное предприятие, есть раненые.

Обстрел Чернобаевки

"Пострадали частные сельскохозяйственные предприятия, школа-лицей и частные дома рядом. Один человек в тяжелом состоянии, другой — в среднем и двое в легком", — говорит председатель Чернобаевской ВА Игорь Дудар.

Обстрел Чернобаевки

Ранее мы писали, что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанта полиции.

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