Массированный обстрел Киева: что происходит на Лукьяновке, которую атаковала РФ - фото, видео

Столичная Лукьяновка оправляется после воскресного обстрела. Продавцы на рынке, сожженном российскими ракетами, возвращаются к работе, потому что многолетние клиенты нуждаются в домашней продукции, восстанавливается движение транспорта.



Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Что происходит на Лукьяновке

Наталья Нагорная сообщила, что в один из разрушенных домов людей уже пустили и они смогли забрать свои вещи, которые уцелели после массированного удара.

В доме, где погибли люди, двери были подперты, чтобы мародеры не разворовали имущества. Во втором доме люди еще не смогли зайти в один из подъездов.

Корреспондент ТСН отмечает, что жизнь в этом районе продолжается: рынок возобновляет свою работу, люди выходят на пробежку.

Война в Украине: что известно об обстреле Лукьяновки

В ночь на 24 мая российская оккупационная армия атаковала Киев ракетами и дронами.

Враг впервые ударил по исторической архитектуре и местам памяти, в частности повреждены здания МИД, Кабмина, Художественного музея, Музея Чернобыля, Международного центра культуры и искусств, исторический Подол, метро "Лукьяновская", жилые дома, школы и амбулатории.

Количество жертв в результате российской атаки на Киев 24 мая увеличилось до трех человек.

После окончания спасательных работ в доме в Шевченковском районе обнаружили фрагменты тела. Для окончательной идентификации назначена ДНК экспертиза. В этой пятиэтажке уничтожили подъезд с 1-го по 5-й этажи. После обстрела там сразу обнаружили тела двух женщин. 87 киевлян пострадали, в столичных стационарах находится - 21 пострадавший. Среди них двое детей.

Также двое взрослых в тяжелом состоянии. Россияне применили по Киеву чуть ли не весь арсенал своего ракетного вооружения. В столице повреждены жилые дома, бизнес-центры, музеи, редакции и государственные объекты. Разрушения зафиксированы на 49-ти локациях. За последние сутки через приложение "Дія" киевляне подали почти тысячу заявок на компенсацию за разрушенное жилье.

