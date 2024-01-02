Массированный обстрел Киева "Кинжалами": чего хочет Путин и будут ли новые ракетные удары

Россия устроила самую большую массированную атаку на Киев с начала войны. Ночью, 2 января, город атаковали 35 баражирующих боеприпасов типа "Shahed", а к утру в столицу полетели крылатые ракеты оккупантов. Их, по предварительным данным, выпустили около сотни. Всего в Киеве и области силы ПВО сбили 62 вражеские ракеты, а также 10 гиперзвуковых "Кинжалов" и три крылатых ракеты "Калибр".

Утренний Киев содрогался от мощных взрывов, а небо затянуло дымом от пожаров. В городе есть разрушение жилой застройки, зафиксированы повреждения инфраструктуры. Особенно страшны последствия в Соломенском районе, где российская ракета попала в многоэтажку.

Это был по-настоящему хищный налет на мирный город. В результате атаки погибли два человека, 49 человек пострадали. У большинства минно-взрывные травмы.

Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года

"Месть за Белгород"

Что хотел достичь этой атакой враг и зачем лупил по городу ракетами в светлое время суток, сайт ТСН.ua спросил у военного эксперта Игоря Романенко.

"У врага широкий спектр целей по применению крылатых ракет. Это и военные цели, и гражданские. Сейчас он стремится подорвать морально-психологическое состояние населения Киева, запугать людей. К тому же Путину нужно было показать своему сообществу месть за "прилеты" по Белгороду. Думаю, что массированный обстрел Киева – демонстрация электорату, мол, видите, как мы мстим за россиян и боремся с террористами, фашистами, националистами. Все ролики со взрывами в Киеве сразу попадают на российское телевидение и подаются "потребителям" под нужным для Путина соусом", – рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года

Искривленная реальность и угрозы

Военный эксперт добавляет, что Путин играет в двойную игру. Нашим западным партнерам он показывает последствия атаки по Белгороду, мол, посмотрите, какие у нас страшные потери – украинцы убивают детей и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

"Русский диктатор пытается подсунуть нашим партнерам фальшивую картинку, которую задабривают искаженной информацией, что эта война надолго, что она очень затратна, что украинцы ничем не отличаются от россиян – бьют по гражданским объектам. Тем самым диктатор пытается усадить западных политиков за стол переговоров Он просто хочет легализовать уже захваченные украинские территории. А тем, кто не соглашается на переговоры, намекает, вы посмотрите, что мы делаем с Украиной, можете стать следующими. Особенно это касается стран Балтии, Польши, Финляндии, Румынии, уже не говоря о Молдове, которая пока не является членом НАТО. Все это – комплексные методы влияния, которые использует диктатор", — объясняет Игорь Романенко.

Он уверяет, что враг использует любую возможность, чтобы очернить Украину и делает все возможное, чтобы убедить в этом западных партнеров.

"Кому-то это может быть похожим на поведение сумасшедшего. Но Путин не сошел с ума. Он просто кэгэбист, последовательно проводящий свое маниакальное видение "русского мира", на что тратит уже третье десятилетие своей жизни. Это нужно четко понимать. А ответом для него может быть только укрепление нашей решимости, чтобы бороться против такого коварного врага", — добавляет Игорь Романенко.

Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года

Чего хочет добиться Россия?

Эксперт считает, что подобными атаками Россия преследует несколько целей.

"Россияне ведут активную информационную войну. Один из их нарративов – это посеять панику, мол, обстрелы будут продолжаться дальше – нужно бежать из больших городов и вообще из Украины. Это они подкрепляют ракетными ударами. Играют на теме мобилизации, пользуясь тем, что у нас она продвигается медленно и с проблемами. Пытаются забить кол между жителями западной и восточной Украины, мол, зачем должны страдать на фронте жители западных областей – отдайте нам восток и юг Украины и живите себе, как хотите – в НАТО вступайте или в ЕС. А граждан восточных и южных регионов они говорят, что фашисты и националисты с запада втянули их в эту кровавую войну, мол, зачем вам бороться – встречайте нас с цветами и давайте прекращать войну", – добавляет Игорь Романенко.

Киев испытывают на прочность

Военный эксперт отмечает, что киевлянам нужно быть готовыми к борьбе. Им нужно научиться жить в новых условиях во время войны – работать и помогать ВСУ.

"Обстрелы не будут ежедневными, у врага нет на это сил, потому что каждая такая атака требует значительной подготовки. Но все же подобные атаки будут, потому что такие возможности у России есть. Путин будет пытаться это делать, для него это как эксперимент – как морально и психологически сломать киевлян. Киев – это сердце Украины. Диктатор думает, если сломать киевлян, то и другие регионы быстрее посыпятся. Два года назад они наступали на Киев, чтобы именно этого достичь, но получили по зубам. Поэтому киевлянам следует искать второе дыхание, как во время бега на длинную дистанцию. Это будет тяжело, но нужно собраться и продолжать борьбу", – объясняет военный эксперт.

Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года

Меняют тактику нанесения ударов

Игорь Романенко добавляет, что Россия постоянно меняет тактику нанесения ударов по Киеву и Харькову – это даже заметно во время двух последних обстрелов этих городов. Они постоянно находятся в поиске удобных маршрутов для атак, а также комбинируют массированные удары. Ибо, к сожалению, возможности для этого у них есть – большое количество типов и средств для воздушного нападения.

Эксперт отмечает, что враг запускает боражирующие боеприпасы типа "Shahed" именно ночью, потому что это более эффективно – их труднее сбить в темное время суток.

"Некоторое время россияне атаковали столицу дешевыми дронами – это был один уровень. Затем к атакам присоединяли небольшое количество ракет – это был второй уровень влияния и, соответственно, последствий для нас. А наиболее эффективным для оккупантов является массированный удар. Он перенапрягает системы противовоздушной и противоракетной обороны, потому что средств для отражения таких атак у нас не так уж много. Против массированной атаки не выстроит ни одна ПВО мира, это мы видели на примере Израиля, когда на них полетели тысячи реактивных снарядов и четырехуровневая ПВО не справилась с этим. Каждая противоракетная система имеет свои технические и тактические возможности, а у нас и территория больше и возможности не такие мощные. Поэтому это критически и реально нужно оценивать", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, зачем Путин тратит ракеты на Киев и при чем здесь месть за Рождество.

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