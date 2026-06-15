Массированный обстрел Киева: Россия нанесла удар по жилому комплексу — фото и видео

Последствия обстрела Киева / © ТСН

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В ночь на 15 июня российские оккупационные войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по столице Украины, применив как баллистическое вооружение, так и рои ударных беспилотников. Разрушения и масштабные пожары зафиксированы во многих районах города, в том числе и на Левом берегу. В результате падения обломков сбитого вражеского дрона серьезные повреждения получил один из самых узнаваемых жилых комплексов Киева в Днепровском районе — знаменитый своими яркими разноцветными домами.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Ткачук.

Пожар на крыше начальной школы и удивительная устойчивость здания

Падение обломков вражеского БПЛА привело к мгновенному возгоранию на территории комплекса. Прямой удар пришелся по престижному частному учебному заведению — Академии начальной школы. На крыше современного трехэтажного здания вспыхнул сильный пожар, который быстро охватил кровлю.

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Бригады ГСЧС, оперативно прибывшие на место чрезвычайной ситуации, до самого утра справились с огнем, а сейчас спасатели продолжают тщательно поливать конструкции, ликвидировать скрытые очаги тления и вручную снимать разрушенные элементы крыши, чтобы не допустить повторного возгорания.

Последствия обстрела Киева / © ТСН

В этой академии обучаются несколько сотен детей — в основном это малыши жителей самого жилого комплекса. Помимо базовых уроков, здесь ежедневно работали десятки разнообразных развивающих кружков и спортивных секций. Сегодня, в понедельник, из-за ночного кошмара ученики на занятия не пошли, однако администрация школы демонстрирует невероятную стойкость.

Последствия нападения на жилой комплекс

Разрушительная взрывная волна от падения и детонации беспилотника была настолько мощной, что серьезно повредила большое девятиэтажное здание, расположенное прямо напротив эпицентра взрыва. В этом доме практически каждая квартира осталась без стекол — разбиты рамы, изрезаны балконы и изуродован современный фасад.

Также значительные разрушения понесла крупная аптека, которая работала на первом этаже жилого дома. Взрыв полностью выбил там панорамные витрины, а внутренние стеллажи с лекарствами превратились в груду мусора. Местные жители, которые ночью выгуливали собак или прятались в коридорах, вспоминают, что звук прилета был невероятно громким и сопровождался яркой вспышкой.

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Прямо сейчас на территории внутреннего двора кипит работа — десятки коммунальных работников вместе с сотнями неравнодушных местных жителей совместно убирают горы битого стекла, подметают детские площадки, сгребают обугленные обломки и расчищают завалы.

Отдельной трагедией для жителей стала ситуация на придомовой парковке, расположенной неподалеку от места падения дрона. Мощное пламя мгновенно перекинулось на плотно припаркованный транспорт — несколько автомобилей сгорели дотла, превратившись в черные металлические скелеты. В десятках других машин вокруг взрывной волной полностью выбило лобовое и боковое стекло.

По официальным данным Национальной полиции, на этом объекте, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Комплекс имеет надежные, специально оборудованные подземные убежища, поэтому большинство людей во время ночной тревоги дисциплинированно находились в безопасных местах.

Четвертый удар по жилому комплексу

Стоит подчеркнуть, что сегодняшний ночной инцидент — это уже как минимум четвертый зафиксированный случай с начала полномасштабного вторжения, когда дома и инфраструктура этого конкретного жилого комплекса подвергаются повреждениям в результате российских воздушных атак.

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Ранее серьезные разрушения и падение обломков вражеских беспилотников типа «Шахед» на крыши и во дворы «цветного» квартала фиксировались во время массированных налетов в мае 2023 года, в течение 2025 года, а также в самом начале этого, 2026 года, когда взрывы изуродовали фасад и квартиры 13-этажной секции. Несмотря на регулярные попытки врага запугать киевлян, жители комплекса в очередной раз доказывают, что готовы оперативно восстанавливать свое пространство и продолжать жить вопреки всем действиям оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ КАДРЫ в ОДНОМ из жилых комплексов в КИЕВЕ после УДАРА

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