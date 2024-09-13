Массированный обстрел Конотопа: куда "прилетело" и почему город до сих пор без света (фото, видео)

42-летний Денис Горох, который в Конотопе помогал людям после первых "прилетов", сегодня умер в больнице. У мужчины было 45 процентов ожогов тела. Когда он был на месте "прилета", рядом с ним разорвался еще один беспилотник. Сам город до сих пор приходит в себя от атаки российских дронов позапрошлой ночью. Более трети населения без света уже больше суток.

Что происходит в Конотопе и когда город сможет вернуться к привычному ритму жизни – в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Какие последствия обстрелов Конотопа

В квартире 84-летней Раисы уцелел только санузел. Его спасла вторая стена, за которой женщина и пряталась. Для тех, кто потерял жилье, организовано место для временного пребывания. Раиса могла переселиться к жене внука, который защищает страну. Вторые сутки без света, газа, да и плита разбита. Но вода есть и она осталась дома. Обгоревшую мебель и обломки стекла выносить из квартиры Раисе помогали коммунальщики.

Раиса – жительница Конотопа

Квартира Сергея в этом же подъезде выгорела дотла. Ночевал он у мамы, а к утру снова вернулся убирать. Вместе с товарищем перебирают мокрый пепел с надеждой найти что-то уцелевшее.

В ту ночь еще при первом взрыве Сергей сразу спустился вниз, а через две минуты уже прилетело в его квартиру. Что дальше делать с жильем, мужчина пока не знает.

Какие последствия обстрелов

В этом доме есть разрушение балконных плит. 250 тысяч гривен городской совет перебросил из дорожного фонда на обследование многоэтажки, чтобы узнать ее точное состояние.

Общее количество разрушенных помещений еще подсчитывают. Созданы три комиссии, члены которых обходят каждую квартиру и описывают разрушения, чтобы оценить ущерб.

"Мы фиксируем, описываем повреждения и предоставляем первичную консультацию, как жители могут обратиться по вопросу возмещения", – говорит сотрудница горсовета Оксана Квашук.

Квартира пани Раисы

Часть окон уже забита фанерой или пленкой. Но разрушений слишком много, чтобы справиться за сутки.

Больница осталась без окон

В результате российской атаки 14 пострадавших, трое госпитализированы. Один из них сегодня умер в больнице. Само медучреждение осталось без двухсот семидесяти окон. Пациенты не пострадали, успели спуститься в укрытие. На оперативную замену окон денег нет, поэтому больные пока будут оставаться в разбитых палатах.

Сумщину, которая тянется вдоль российской границы, вражеская армия обстреливает беспощадно. Куда не долетают управляемые авиабомбы – запускают ракеты и дроны, бьют из систем залпового огня. В части области на упреждение объявлена обязательная эвакуация. В первую очередь речь идет о больницах, образовательных учреждениях, малоподвижных людях и семьях с детьми.

Россияне обстреляли Конотоп

Что обстреляли россияне

Конотоп – самый большой город в области после Сум. Ориентировочно 65 тысяч населения против ста до полномасштабного вторжения. Сюда и раньше прилетали российские ракеты, уничтожали инфраструктуру и жилые дома. Но это впервые – с такими ужасными последствиями для города.

Конотопцы пережили несколько ночных атак дронами, одна за другой. Сначала российские войска ударили по энергообъекту, а потом били прицельно по жилым домам в центре города. Руководитель области Владимир Артюх говорит, что так россияне делали намеренно, чтобы город поглотили тьма, паника и хаос.

"Это же не один дом, здесь несколько было 5-6 прилетов – детские сады, лицеи. Это было психологически рассчитано. Для того, чтобы запугать, чтобы люди не понимали, что им дальше делать", – говорит председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

Дроны падали прямо между жилыми домами. А взрывной волной снесло забор из кирпича. Детский сад рядом тоже разрушен, всего пострадали шесть учебных заведений. Обучение здесь и до этого было онлайн. Но из-за прилетов временно приостановлено.

Конотоп до сих пор без света

Водоснабжение в городе восстановили еще вчера. Энергетики сделали все, чтобы оперативно запитать током водоканал и больницу. Но когда во всем городе снова появится свет – городской голова Артем Семенихин не берется сказать. Энергетикам нужно новое оборудование вместо уничтоженного.

Из-за отсутствия света в городе не работает хлебокомбинат, тонны теста испортились. Но дефицита хлеба нет, завозят из других громад. Тем временем аварийные службы ремонтируют поврежденный электрокабель. Также придется заменить 12,5 метров трамвайных рельсов. Один из вражеских дронов упал на полотно. На другой уцелевший маршрут утром вышли три трамвая, но напряжения не хватает, и они вернулись в депо.

По всему Конотопу обустроены места для подзарядки гаджетов. А "Пункты незламности" превратились в офисы.

В городском совете говорят, что бюджет города не выдерживает такой нагрузки. Здесь даже не знают, как начать отопительный сезон. Просят вернуть хотя бы в приграничные с Россией области отобранные у громад налоги. Потому что сейчас пострадавшим город может помочь только человеческим ресурсом.

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