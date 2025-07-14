Массированный обстрел Львова и Черновцов: что сейчас происходит в городах и какие последствия атак

Последствия атаки на Львов 12 июля / © Associated Press

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Во Львовской области после массированного обстрела до сих пор находят обломки российских дронов и ракет. В военной администрации просят не приближаться к подозрительным предметам и сразу вызывать полицию.

Львов оправляется от субботнего обстрела. Три жилых дома подверглись значительным разрушениям.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

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Что происходит во Львове после обстрелов

Во Львове один из «прилетов» произошел на улице Елены Степановны. Дом, в который попали оккупанты, аварийный.

«Части дома фактически нет. Сейчас здесь работают коммунальщики, жители продолжают забирать вещи из квартир. Проживать здесь невозможно», — говорится в сюжете ТСН.

Господин Руслан два года воевал, а сейчас показывает свою разрушенную квартиру.

«Эта война за мной ходит, был там два года, теперь уволился и сюда видите прилетело. Но самое главное что все живы», — говорит Руслан Швец.

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Некоторые жители, чьи дома разрушены, перебрались к родственникам, другие временно живут в гостиницах за счет горсовета. Им обещают помощь на аренду квартиры или покупку жилья.

«Здесь семь семей проживали, семь квартир. Мы поговорили с жителями, они получат средства за каждый метр квадратный, это будет ориентировочно 67 тысяч гривен за метр квадратный. И смогут себе приобрести качественное жилье», — сказал Андрей Садовый, мэр Львова.

Всего от обстрелов пострадали почти полсотни домов, полтысячи окон выбиты. Еще два дома в таком же состоянии — как этот на Елены Степановны, но другие подлежат восстановлению. Здесь рядом также офисные помещения, где работали малый и средний бизнес. Все оборудование и товары сгорели дотла. Им тоже город обещает помощь.

В субботу ночью Львов пережил одну из самых массированных дроновых атак. Люди говорят, взрывалось каждые несколько минут. Но все жители этого дома были в укрытии. Госпитализировали одного мужчину.

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Последствия атаки по Львову / © t.me/andriysadovyi

Последствия атаки на Черновцы

Сегодня прощаются с погибшими во время атаки на Черновцы. 26-летнюю женщину хоронят — в Заставной. И 43-летнего мужчину — в селе Будилов, он был родом из соседней Ивано-Франковской области.

В больнице — 4 тяжело раненых. Состояние 44-летней женщины критическое. В ночь на субботу до сих пор относительно спокойные Черновцы второй раз за неделю подверглись массированному обстрелу с начала полномасштабной войны.

Враг обстрелял город 4 «Шахедами» и ракетой. Целился по гражданской инфраструктуре. Черновчанам, чьи квартиры повреждены, предложили временно переселиться в общежитие.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Самый массированный обстрел Львовщины! Обломки вражеских ракет и дронов валяются ВЕЗДЕ

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